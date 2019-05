Legendarni nogometaš se pošteno osramotio, pogledajte zašto mu se svi smiju

Tony Adams (52) legendarni je nogometaš Arsenala koji je za topnike igrao gotovo 20 godina i upisao više od 500 nastupa.

Adams u Arsenalu nije pokazivao slabosti u obrani, no čini se da su mu slobodni udarci slaba točka.

Naime, Englez je sudjelovao u jednom izazovu u kojem gosti pokušavaju osvojiti novac za navijače ako pogode gol.

Bivši nogometaš pokušao je prebaciti živi zid, ali to nije završilo najbolje. Pogodio je jednog navijača u glavu nakon čega su svi prasnuli u smijeh.

I Adams se nasmijao na svoj račun, no ovaj će ga video proganjati jer se dijeli na društvenim mrežama.

THWACK! What happens when Tony Adams attempts an outside of the boot free-kick 🤣🤣 pic.twitter.com/obhAlOArQL