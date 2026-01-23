Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 4
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Hrvatska u teškoj bitki srušila Island u ključnoj utakmici Europskog prvenstva! (30:29)
Evo što sada Hrvatskoj treba da izbori polufinale Europskog prvenstva
VIDEO Jeste li vidjeli što je Sigurdsson učinio dok je svirala Lijepa naša protiv njegovog Islanda?
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SERIE A

Inter zabio čak šest komada, Sučić igrao do 61. minute

Serie A - Inter Milan v Bologna
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Hina
23.01.2026.
u 22:54

Petar Sučić je igrao za Inter do 61. minute, dok Adrian Šemper zbog ozljede nije konkurirao za nastup u sastavu Pise.

Vodeći sastav talijanskog nogometnog prvenstva Inter u prvom je dvoboju 22. kola kao domaćin svladao Pisu sa 6-2.

Gosti iz Pise fantastično su otvorili dvoboj i poveli sa 2-0 golovima Morea (11, 23), prvo je napadač Pise iskoristio pogrešku vratara Sommera, a kod drugog je poentirao glavom nakon udarca iz kuta. No, Inter je uspio preokrenuti s tri gola u samoj završnici prvog dijela, prvo je Zielinski (39-11m) realizirao kazneni udarac nakon nepotrebnog igranja rkom Tramonija, a zatim su Lautaro (41) i Esposito (45+2) pogađali iz igre za 3-2.

Taj je rezultat vrijedio sve do 82. minute da bi Dimarco (82), Bonny (86) i Mhitarjan (90+3) učinili pobjedu uvjerljivom.

Petar Sučić je igrao za Inter do 61. minute, dok Adrian Šemper zbog ozljede nije konkurirao za nastup u sastavu Pise.

Vodeći Inter sada ima 52 boda, šest više od drugog Milana, dok je Pisa ostala na 14. bodova, koliko ima i 19. Verona.
Ključne riječi
Petar Sučić Inter

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!