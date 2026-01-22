Naši Portali
SJAJNA VEČER

Hrvati raspucani u Europskoj ligi: Erlić dvostruki strijelac, Matanović zabio za pobjedu

UEFA Europa League - FC Midtjylland v Sturm Graz
BO AMSTRUP/REUTERS
VL
Autor
Hina
22.01.2026.
u 21:39

Matanović je gol za pobjedu Freiburga zabio u 82. minuti, a na terenu je bio do prve minute nadoknade. Freiburg je ovom pobjedom skočio na treće mjesto sa 17 bodova.

Stoper hrvatske nogometne reprezentacije Martin Erlić bio je dvostruki strijelac za Midtjylland u 3-3 remiju na gostovanju kod Branna u Bergenu, dok je napadač Igor Matanović bio strijelac jedinog gola u 1-0 domaćem trijumfu Freiburga protiv Maccabija u susretima 7. kola Europske lige.

Erlić je dovodio svoju momčad u vodstvo 1-0 i 3-2 odličnim snalaženjem pred samim vratima nakon kornera, prvi je gol zabio glavom u 4. minuti, a drugi nogom u 70. minuti susreta.

Midtjylland je praktički vodio čitavim tijekom susreta, jer je Brumado u 31. minuti zabio za 2-1, ali domaći su tri puta izjednačavali, prvo preko Holma u 19. za 1-1, a onda iz kaznenih udaraca i na 2-2 te 3-3, prvi je s bijele točke precizan bio Kornvig u 68. minuti, a drugi put Soltvedt u 10. minuti sudačke nadoknade.

Erlić je odigrao čitav susret za Midtjylland koji je četvrti na ljestvici sa 16 bodova.

Nikola Moro odigrao je čitav susret za Bolognu u 2-2 domaćem remiju protiv Celtica. Bologna je sada 13. sa 12 bodova.
Ključne riječi
Igor Matanović Martin Erlić

