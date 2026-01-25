Naši Portali
Hrvatska uvjerljivo svladala Švicarsku i ostala u igri za polufinale (28:24)
Evo zašto je uvjerljiva pobjeda Islanda nad Švedskom loša vijest za Hrvatsku
Hrvatska opet ima sjajnu podršku u Švedskoj, pogledajte atmosferu na tribinama
ŠPANJOLSKI NOGOMET

Pobjeda Real Sociedada, Ćaleta-Car "pocrvenio"

REAL SOCIEDAD v MANCHESTER UNITED. UEFA EUROPA LEAGUE 2024/2025. ROUND OF 16.
Jorge Ropero/NORDPHOTO
VL
Autor
Hina
25.01.2026.
u 20:48

Hrvatski branič je zbog neopreznog starta nad Manu Fernandezom dobio žuti karton, međutim sudac Alberola je nakon poziva iz VAR sobe promijenio odluku pokazavši mu crveni karton.

U susretu 21. kola španjolskog nogometnog prvenstva Real Sociedad je pobijedio Celtu Vigo sa 2-1 premda je od 45. minute igrao bez isključenog Duje Ćalete-Cara.

Baskijski sastav je poveo u 17. minuti golom Mikela Oyarzabala, no u posljednjim trenucima prvog dijela domaćin je ostao s igračem manje nakon što je isključen Duje Ćaleta-Car.

Celta je izjednačila u 72. minuti golom Borje Eglesiasa, no samo tri minute kasnije Sociedad je vratio prednost novim golom Oyarzabala. Konačnih 3-1 postavio je Brais Mendez u šestoj minuti nadoknade iz kaznenog udarca. Luka Sučić je za pobjednički sastav igrao do 81. minute. 

Sociedad je ovim pobjedom napredovao na osmo mjesto sa 27 bodova, dok je Celta ostala na sedmoj poziciji s pet bodova više.

U ranije odigranom susretu Barcelona je pobijedila "fenjeraša" Real Oviedo sa 3-0 vrativši se na vrh ljestvice.

Nakon skromne predstave u prvom dijelu, Barca je daleko aktivnije i ozbiljnije ušla u nastavak susreta i praktički za desetak minuta riješila pitanje pobjednika.

Barca je povela u 52. minuti golom Danija Olma. Gostujući branič David Carmo je oklijevao s ispucavanjem lopte, njegov udarac je blokirao Lamine Yamal, lopta je u visokom luku stigla do Raphinhe koji je uposlio Yamala, a ovaj odmah produžio do Olma koji je preciznim udarcem svladao gostujućeg vratara. Pet minuta kasnije među strijelce se upisao i Raphinha. Konačnih 3-0 postavio je Lamine Yamal u 73. minuti.

Za Oviedo je od 82. minute zaigrao Josip Brekalo.

U prvom nedjeljnom susretu Atletico Madrid je pobijedio Real Mallorcu sa 3-0 učvrstivši se na trećem mjestu ljestvice.

Atletico je poveo u 22. minuti golom Alexandera Sorlotha, na 2-0 je povećao David Lopez pogodivši vlastitu mrežu u 75. minuti, a sve dvojbe oko pitanja pobjednika razriješio je Thiago Almada u 87. minuti.

Barca vodi na ljestvici sa 52 boda, Real Madrid ima bod manje a treći je Atletico Madrid sa 44 boda.

Ključne riječi
Real Sociedad Duje Ćaleta-Car

