Legendarni ćelavac za VL otkrio koji dio Hrvatske mu je najljepši: 'Taj grad obožavam'

Jedan od najpoznatijih ćelavaca u svijetu, a sigurno najprepoznatljiviji bivši sudac u svijetu Talijan Pierluigi Collina sljedeći tjedan stiže u Vodice gdje će biti glavni gost COMBIS konferencije (30. i 31. svibnja), jednog od najistaknutijih okupljanja ICT stručnjaka u Hrvatskoj i regiji.

Glavna tema COMBIS konferencije je „Going beyond ideas“ kojom se želi naglasiti važnost inovacija u IT poslovanju.

VAR je velika pomoć sucima

A Collina je posljednje dvije godine i te kako zadužen i za inovacije u nogometu, jer s našim Zvonimirom Bobanom sudjelovao je u pripremi novih pravila nogometne igre, koji će se ubrzo početi primjenjivati na utakmicama.

Jesu li inovacije udaljile nogomet od romantičnog sporta kojeg se sjećamo od prije 20 godina?

– Kada pogledate snimku neke nogometne utakmice od prije 20 godina, teško je povjerovati da je sve toliko različito od danas. Počevši od slike u SD-u koja izgleda jako loše pa do usporenih snimki koje nude vrlo male detalje. Ali inovacijama, odnosno napretkom tehnologije, danas gledatelju dajemo mogućnost da puno bolje razumije što se događa. Mislim da se nitko ne bi vratio na “stara romantična vremena”.

Što mislite o VAR tehnologiji? Koje su prednosti VAR-a, a koji su nedostaci te tehnologije?

– Nakon nekoliko godina, od kada je prvi put korišten, izgleda kao da je VAR uvijek postojao u nogometu. I to je zato što su pogodnosti koje nudi vrlo relevantne. VAR je velika pomoć s obzirom na suce čiji se život može “spasiti” ovom tehnologijom. To ne znači da je sada sve u nogometu savršeno. No, pogreške oko zaleđa, kao i neke druge velike pogreške, sada su nestale.

U svojoj sudačkoj karijeri bili ste dio najvažnijih utakmica i natjecanja. Što najviše pamtite?

– Imao sam privilegiju biti imenovan za mnoge važne utakmice, ali finale Svjetskog prvenstva i Lige prvaka koje sam sudio bilo je najposebnije.U kojoj vam je utakmici u karijeri bilo najteže suditi? – Što se tiče odgovornosti, sve su utakmice velikih natjecanja teške, posebno one koje odlučuju o rezultatu cijele sezone za klub. U pogledu osobne sigurnosti, neke utakmice u amaterskoj ligi u Italiji, kada sam bio mladi sudac, bile su vrlo rizične i ako sada mislim o njima, stvarno ne mogu vjerovati da sam prošao kroz te trenutke.

Seniorski nogomet počeli ste suditi 1988., koliko se nogomet od tada promijenio?

– Danas utakmice imaju veći tempo i igrači su fizički mnogo spremniji. To znači da sudac mora biti sportaš među sportašima i njegova priprema mora biti savršena. Mislim da je to najveća razlika u odnosu na razdoblje od prije 30 godina.

Umirovili ste se 2005., jeste li zadovoljni životom nakon sudačke karijere?

– Moja strast i dalje je moj posao. Nakon što sam se povukao kao sudac te prvo radio na TV-u, iduće tri godine radio sam kao predsjednik sudaca Serije A u Italiji. Zatim sam od 2010. radio s Uefom kao glavni časnik za suce, a od 2017. radim s Fifom kao predsjednik sudačke komisije.

A jedan od glavnih suradnika u Fifi mu je Zvonimir Boban.Kakav je vaš odnos s Bobanom? Kako ga se sjećate kao igrača u AC Milanu, a kako ga doživljavate sada kada je zamjenik predsjednika Fife? Koja je uloga Bobana u razvoju i evoluciji nogometa?

– Upoznao sam Zvonu mnogo puta na igralištu dok je igrao u Seriji A, a jednom kad smo se obojica umirovili proveli smo mjesec dana zajedno tijekom SP-a 2006., kao televizijski komentatori za SKY Italia. Svakodnevno smo putovali iz jednog grada u drugi, a pošto je bio sam, moja supruga i ja smo ga gotovo posvojili, ha ha. U to vrijeme nikada ne bih pomislio da ćemo 11 godina kasnije zajedno početi raditi u Fifi. Ne mogu reći ništa novo o njemu kao igraču jer svi znaju koliko je bio dobar, ali me doista impresionirao kao menadžer. Spajajući svoje vještine kao nogometaš i menadžer, on zaista radi sjajan posao i vrlo sam sretan što imam mogućnost raditi s njim.

Obožava Istru

Možete li se sjetiti svog posljednjeg posjeta Zagrebu ili Hrvatskoj kao sucu? Postoji li poseban trenutak kojeg se sjećate dok ste boravili u našoj zemlji?

– Posljednji put sam u Zagrebu kao sudac bio u kolovozu 1998., na kvalifikacijskoj utakmici Lige prvaka protiv Celtica. Moram biti iskren, našao sam taj podatak na internetu. A od tada sam u Hrvatskoj bio nekoliko puta, poslovno i na odmoru. Istra mi je prelijepa, obožavam je, a posebno Rovinj.

Kao bivši sudac na najvišoj razini, Collina zna kako je teško donositi velike odluke u kratkom vremenu. Donosio je i neke nenamjerne pogrešne odluke. Kako ste to riješili? Mnogi mladi donositelji odluka sudjelovat će na COMBIS konferenciji, stoga im pružite savjet.

– Kao donositelj odluka ne možete misliti da ste uvijek u pravu, nije realno. Budući da se pogreške mogu pojaviti, učenje na njima je najvažnije. Uvijek postoji „zašto“ iza svake pogrešno donesene odluke i važno ju je pronaći. Jednom kad otkrijete razlog, bolje da više ne razmišljate o tome – zaključio je.

