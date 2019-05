Legendarni Zvone Boban zagrmio: To su idioti, strašno je to što rade

U nogometu se posljednjih mjeseci opet puno govorilo o problemu rasizma, a sve su pokrenuli tamnoputi engleski igrači Raheem Sterling, Callum Hudson-Odoi i Danny Rose koje su navijači iz Crne Gore vrijeđali na utakmici u Podgorici.

O svemu se oglasio i legendarni Zvonimir Boban koji je danas savjetnik predsjednika Fife Giannija Infantina. Naš bivši kapetan priznao je da se svjetska nogometna organizacija nije dovoljno borila s problemom rasizma, no najavio je i da će se ubuduće to promijeniti.

– To je strašno. Kažemo da takve stvari ne toleriramo, da su to idioti... No, ništa nismo poduzeli. To je Fifin problem. Poduzet ćemo određene mjere i to ćemo implementirati u propise. Fifa će svake godine sve više ići u pravom smjeru – rekao je Boban.

Boban ne podržava ideju da igrači napuštaju travnjak nakon što ih rasistički vrijeđaju

– Ne želimo uznemiriti 99 posto ljudi na stadionima. Najgore je da se nogomet ne igra. Kad se dogodi rasistički ispad, imamo pravilo od tri koraka – rekao je Boban koji nije precizirao o čemu se radi, ali je dodao:

– Postoji vlast izvan nogometa koja bi trebala pomoći u rješavanju ovoga problema.

Na kraju je dao i konkretne mjere.

– Te idiote možemo identificirati kamerom. Ti ljudi moraju završiti tamo gdje im je mjesto - rekao je Boban.

Zvijezda Manchester Cityja Raheem Sterling jedan je od najvećih zagovaratelja borbe protiv rasizma. Nakon utakmice u Crnoj Gori pozvao je Fifu da učini nešto, a kasnije je u engleskim medijima predložio da se nakon rasističkih ispada klubovima oduzima po devet bodova u prvenstvu.

