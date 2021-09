Legendarni borac ne odustaje ni nakon četiri poraza zaredom: Na pravom sam putu

Šokantan poraz doživio je Badr Hari proteklog vikenda u svom 124. profesionalnom kickboxing nastupu. Marokanac je izgubio nokautom u drugoj rundi od Poljaka Arkadiusza Wrzoseka, borca kojemu je to bila 18. profesionalna borba i ujedno najveća pobjeda u dosadašnjoj karijeri, piše Fight Site.

Dominirao je Badr Hari od samog početka borbe, dvaput je protivnika slao na pod već u prvoj rundi, a Wrzosek je bio na rubu poraza. Početkom druge runde ponovno je sudac brojao Arkadiuszu Wrzosek, no Poljak je pokazao ogromno srce i znao je da mora preživiti nalet Badra Harija kako bi mu se otvorila prilika za pobjedu. Izvukao je Wrzosek lijevi high-kick doslovno iz ničega te je "zaledio" Badra Harija kojemu je sudac izbrojao do deset i Poljak je došao do senzacionalne pobjede.

Hari ćeka na pobjedu preko šest godina, još od kolovoza 2015. i pobjede protiv Ismaela Londta. Savladao je Badr 2018. godine i Hesdyja Gergesa, no ishod borbe preinačen je u "No contest" jer su oba borca bili pozitivni na dopinškom testiranju. Tri poraza u nizu doživio je Hari nakon toga i sve su glasnije špekulacije kako se 36-godišnjak bliži kraju karijere. Ipak, sudeći po njegovoj objavi na Instagramu nakon borbe protiv Wrzoseka, čini se kako Marokanac ne planira odustati.

- Vi ste razočarani i ja sam razočaran. Rezultat nije dobar. Teško je vidjeti pozitivnu stranu te borbe, ali moram vam reći da sam se osjećao snažno i spremno. Moram vam reći i kako niti jedne sekunde nisam bio u bolovima, sve do preokreta u sudbini. Udarao sam kao Badr Hari i ponovno sam se osjećao ispunjeno. Rezultat je frustrirajuć, ali ohrabrujuć je način na koji se sve dogodilo. Na pravom sam putu i neću stati dok ne očistim kategoriju. Prije svega, započnimo s revanšem. Htio bih vam zahvaliti na neizmjernoj potpori. Volim vas, učinit ću vas ponosnima i to vam obećavam - napisao je Badr Hari u objavi na svom Instagram profilu.

Marokanac nije izgledao loše u ovoj borbi, kao ni u prijašnjim nastupima koje je izgubio (Adegbuyi, Verhoeven). Međutim, nakon njegovog uvodnog naleta, ili mu se ispriječi nesretna ozljeda ili njegova brada ne može izdržati nalet protivnika, navodi Fight Site.