Evo kome je pripala čast nošenja hrvatske zastave na otvaranju ZOI

Premda se to već neko vrijeme znalo sada je stigla i potvrda i to s 24. sjednice Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora u aktualnom sazivu. A njome su dominirale teme povezane s predstojećim 25. Zimskim olimpijskim igrama koje će se održavati u više gradova i mjesta na sjeveru Italije.

Za hrvatske stjegonoše na svečanosti otvaranja Igara, u ovaj petak, Vijeće HOO-a potvrdilo je brzoklizačicu Valentinu Aščić i biatlonca Matiju Legovića. No, ovaj put oni neće to činiti zajedno već će biti lokacijski razdvojeni. Aščić će nositi nacionalnu trobojnicu u Milanu, a Legović u Cortini d'Ampezzo.

Inače, svim hrvatskim natjecateljima na Igrama (14 predstavnika u četiri sporta) potvrđen je status evidentnih olimpijskih kandidata s prvim danom tekuće godine. Prihvaćen je i sastav izaslanstva Hrvatskog olimpijskog odbora na ZOI-ju koje će brojati ukupno 52 člana.

U programu ljetnih Igara u Los Angelesu 2028., koji je s 1. siječnja 2025. imao 98, a do kraja godine 116 uvrštenih potencijalnih olimpijaca, dva su nova imena - legendarni jedriličarski olimpijac Tonči Stipanović i brončani svjetski tekvondaš Matija Črep.

Prihvaćen je i prijedlog liste korisnika razvojnih programa HOO-a za ovu godinu, a ukupan broj uvrštenih sportaš(ic)a premašuje 700, dok je u programu sufinanciranja rada trenera 146 korisnika.

Unatoč izostanku kriterijskih rezultata, na zahtjev Hrvatskog teniskog saveza, Tara Würth ostaje u razvojnim programima HOO-a zbog iznimne uloge u nacionalnoj reprezentaciji. Prezentiran je i vrlo važan dokument za budućnost nacionalne olimpijske udruge - Strateški plan Hrvatskog olimpijskog odbora za razdoblje od 2026. do 2032. godine. Iz prvog dijela, analize prethodnog razdoblja, jedna brojka je posebno bila intrigantna – od 2015. do 2026. godine izdvajanja za sport u Hrvatskoj povećana su 320 posto. Iz drugog dijela prezentacije zanimljiv je podatak da se u istom razdoblju utrostručio broj medalja hrvatskih sportaš(ic)a na europskim prvenstvima. S posebnom pozornošću članovi Vijeća pratili su izlaganje HOO-ove zaposlenice, proslavljene hrvatske odbojkašice Maje Poljak, na temu provedbe EU projekata, u kojima sudjeluje i HOO, s kratkim osvrtom na 2025. godinu.

Vijeće HOO-a verificiralo je odluku o prestanku privremene obustave financiranja programa Hrvatskog ronilačkog saveza. Preduvjeti za ovakvu odluku proizašli su iz činjenice da je HRS potkraj prošle godine izabrao i konstituirao vodeća tijela Saveza te usvojio novi statut udruge, usklađen sa Zakonom o sportu. Hrvatskom padel savezu odobren je zahtjev za promjenom statusa te je iz privremenog uvršten u pridruženo članstvo HOO-a, o čemu će završnu riječ dati Skupština HOO-a. Potvrđeni su i članovi Upravnog vijeća Hrvatske olimpijske akademije u mandatnom razdoblju od 2026. do 2030. godine, a to su: Tonči Tadić, Siniša Krajač, Danira Bilić, Tomislav Grahovac i Branimir Kos.

Pozitivno mišljenje Hrvatskog olimpijskog odbora o postojanju ili nepostojanju interesa za prijam u hrvatsko državljanstvo strane sportašice dobio je Hrvatski jedriličarski savez za Bugarku rođenu u Hrvatskoj, Aleksandru Stojanovu Ivanovu, koja je u mlađim dobnim uzrastima već nastupala za Hrvatsku.

Nematerijalno pokroviteljstvo Hrvatskog olimpijskog odbora dobio je Hrvatski galopski savez za međunarodne galopske utrke u 2026. godini i TOP SPORT EVENTS d.o.o. za organizaciju međunarodne biciklističke utrke CRO Race 2026.

Iduća sjednica Vijeća HOO-a bit će održana 24. veljače u Zagrebu, po završetku Zimskih olimpijskih igara.