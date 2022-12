Legenda tenisa nakon izlaska iz zatvora otvorila dušu: Htjeli su me i silovati i ubiti, ruke su mi se tresle i bio sam u šoku

Boris Becker, jedan od najuspješnijih i najpoznatijih tenisača u povijesti tog sporta, prošli je tjedan pušten iz zatvora nakon što je odslužio osam mjeseci zbog pokušaja skrivanja novca i ostalih dragocjenosti u vrijednosti od 2.5 milijuna funti u stečajnom postupku, s namjerom izbjegavanja plaćanja dugova.

Prvi dio kazne Becker je služio u famoznom i zloglasnom londonskom zatvoru Wandsworth, udaljenom 70-ak kilometara od Londona. Becker je ondje trebao provesti godinu i tri mjeseca, no ubrzo je premješten u znatno blaži Huntercombe, u kojem je dobio posao fitness trenera i instruktora u teretani.

Foto: Kirsty O'Connor/PRESS ASSOCIATIO File photo dated 29/4/2022 of three-time Wimbledon champion Boris Becker who was freed from jail today and will be deported from the UK, the PA news agency understands. Issue date: Friday April 29, 2022. Photo: Kirsty O'Connor/PRESS ASSOCIATION

Po izlasku iz zatvora, u kojem je trebao provesti dvije i pol godine, Becker je dao intervju za TV kuću Sat1, a pristao je dati taj intervju za naknadu od pola milijuna eura.

- U zatvoru si nitko! Samo broj. Moj broj bio je A2923EV. Nisam bio Boris, bio sam samo broj. Nikoga nije bilo briga tko sam ja i tako sam ponovno otkrio osobu kakva sam bio. Naučio sam tešku lekciju. Bilo je to skupo i bolno, ali neke se stvari događaju s razlogom - rekao je Becker nakon izlaska iz zatvora, a još se dodatno otvorio u razgovoru za njemačku televiziju:

@TheBorisBecker sieht gut aus, gesundheitlich scheint er sich erholt zu haben. Mich freut es für ihn und ich hoffe er hat gelernt.



Auch Boris Becker hat eine Chance auf Fortsetzung seines Lebens. Er hat seine Strafe verbüßt. Fertig.



Alles Gute, #BorisBecker. pic.twitter.com/76vpDfkzlQ — Christoph Reichwein (@ChrisReichFoto) December 20, 2022

- Jedan me zatvorenik htio ubiti, drugi mi je prijetio silovanjem. Rekao mi je što će mi sve točno raditi. Ruke su mi se tresle, bio sam u šoku. Da me moji ljudi u zatvoru nisu branili, tko zna kako bi sve završilo - rekao je Becker u jednom dijelu intervjua.

