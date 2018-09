Legenda otkrila: Jedini sam igrač koji je to napravio Realu!

Ima Real svakoga ljeta igrače koje želi pa mu ne dođu. Evo, recimo, u ovom roku Eden Hazard, piše Goal.

Ali razlog propalog transfera u pravilu je drugi klub, koji ne pušta svog (po)najboljeg igrača i ne trza na desetke milijuna iz Madrida. Isto tako, puno su puta igrači primjenjivali 'alternativne metode' poput štrajka samo kako bi ishodili klub da ih pusti. Jer zove Real Madrid.

No prava su rijetkos igrači koji su sami odbili ponudu kraljevskoga kluba. Jedan od njih je legendarni Francesco Totti.

- Još 2006. godine mogao sam otići u Real i Roma nije imala ništa protiv. Ostali su izenađeni kad sam rekao ne želim ići ni u Real, ni u bilo koji drugi klub - rekao je Totti i nastavio:

- Pa to je stara priča da me Real u više navrata pokušao dovesti. To je istina, a također istina je i da sam svaki put odbijao te ponude. Sjećam se kada sam zadnji put igrao u Madridu s Romom prije nekoliko godina, prišao mi je Florentino Perez. Tražio je moj dres i na kraju mi rekao 'Ti si jedini igrač koji je rekao NE Real Madridu'.

