Legenda hrvatskog vaterpola otkrila dva ključna grčka nedostatka uoči odlučujuće utakmice

Kao igrač bio je jedan od najboljih, uostalom proglašen je za najboljeg vaterpolista Dubrovnika u 20. stoljeću, a zna se što to znači, ali Veselin Đuho (62) imao je i uspješnu trenersku karijeru, iako prilično turbulentnu. No ostaje zapisano da je dvije godine, 2004. i 2005., vodio grčki Olympiakos i s njim tada osvojio dva naslova grčkog prvaka i jedan kup. A pomoćnik mu je bio...

– Theodoros Vlachos, sadašnji izbornik grčke reprezentacije. Drag dečko, odmah sam vidio da će daleko dogurati. A i inače iz Atene nosim jako lijepa iskustva pa otad malo i navijam za Grčku.

Osim kad igra s Hrvatskom...

– Naravno. Recimo da mi je to druga reprezentacija – objašnjava Đuho dodajući:

– Grci su ostali bez prvog vratara Zerdevasa, a Papanastasiouu je navodno slomljen nos. Ako ni on ne bude mogao igrati, bit će to veliki hendikep za Grčku. Moglo bi se reći da su im to dva ključna igrača.

Grci igraju pomalo osebujno, kako im se suprotstaviti?

– Da, oni igraju pomalo tradicionalno, na sidraša, jako disciplinirano i s napadom do posljednjih sekundi. U ovoj situaciji Argyropoulos bi im mogao biti ključni čovjek, nije ga slučajno uzeo Ferencvaros. Ako njega zaustavimo, imamo medalju.

Vi dobro poznajete ovu trojicu Grka koji su igrali u Jugu: Papanastasioua, Kakarisa i Argyropoulosa, što možete reći o njima?

– Odlični dečki, korektni, radišni, disciplinirani... Oni na neki način nose grčku reprezentaciju i, gledajući njih, mislim da će grčki vaterpolo i dalje napredovati. Grci imaju lijepu budućnost u ovom sportu – kaže Đuho, a na spomen našeg poraza od Španjolske (5:10) pridodaje:

– Znao sam snagu Španjolske i znao sam da će biti teško. Španjolci imaju sjajne pojedince, ali svi su se oni stavili u službu momčadi. Igraju nekoliko vrsta zone i zato naš Vrlić nije dolazio do izražaja. Tucak je pokušao njihovu M-zonu razbiti uvođenjem drugog sidraša, ali nije upalilo – napominje popularni Vesko koji se posljednjih godina bavi Jugovom budućnošću, trenirao je juniore, a sada one najmlađe nade, no ništa mu nije teško. Iz njegova juniorskog pogona je i sadašnji hrvatski reprezentativac Žuvela.

– S njim smo osvojili prvenstvo države u juniorskoj konkurenciji. Bivši je plivač, voli raditi, ima sve karakteristike da bude vrhunski igrač – zaključuje Đuho.

