Hrvatska danas ide po medalju u Mađarskoj: Imamo motiv više

U skupini u Debrecenu odigrali smo s njima 8:8. Iako su oni poveli s 4:1 i bili stalno u vodstvu, mi smo imali posljednji napad (26 sekundi) i nismo ga iskoristili. U međuvremenu su se karte promiješale i Svjetsko vaterpolsko prvenstvo u Mađarskoj je pri kraju, a mi se ponovno sastajemo s Grcima. Ovaj put u borbi za treće mjesto na znamenitom Margitszigetu.

Imamo dodatni motiv

Hrvatska bi osvajanjem bronce produžila trofejni lanac sa svjetskih prvenstava na čak osam medalja, popravila bi svoj rekord koji se ionako čini nedostižnim pa je to dodatni motiv svima u našoj reprezentaciji da pruže najviše što mogu.

– Slijedi nam utakmica za medalju na Svjetskom prvenstvu i to je svakako najvažnija utakmica. Čim se igra za medalju, to je nešto posebno. Treba zaboraviti sve što je bilo dosad, i pobjede i poraze. Velika je stvar osvojiti medalju, i bronca je strašno velika. Zato treba dati sve od sebe – ističe naš izbornik Ivica Tucak.

Grci su, kao što je poznato, olimpijski doprvaci iz Tokija, a nama pada na pamet i njihova bronca sa SP-a u Montrealu 2005., izborena protiv nas (nakon produžetaka), kojom je zapravo i započeo njihov vaterpolski uzlet.

– Grčka je reprezentacija koja je na okupu od 2013. godine s vrlo malim izmjenama. Ima pet-šest izvanserijskih igrača, a motor reprezentacije je Vlachopoulos. Radi se o odličnoj reprezentaciji, ali mislim da je možemo pobijediti, pokazali smo to i u Debrecenu kada smo bili blizu, ali pogreške iz te utakmice morat ćemo smanjiti – naglasio je izbornik.

Među našim igračima potražili smo one koji igraju ili su igrali u Grčkoj. Vratar Marko Bijač, član Olympiakosa, zna puno o našim nedjeljnim suparnicima, ali najprije još jedan osvrt na poraz od Španjolske (5:10).

– Nismo uspjeli pronaći rješenje za tu njihovu uistinu sjajnu, pokretljivu obranu. Imali smo neke prilike koje nismo iskoristili, a oni su jedna odlična momčad koja je po mom sudu i favorit u nedjeljnom finalu. Još jednom su dokazali svoju kvalitetu i zasluženo su slavili i nema nam druge nego im čestitati, kao što smo to i napravili nakon utakmice i okrenuti se utakmici s Grcima koja nam je iznimno bitna. Znamo težinu jedne medalje sa Svjetskog prvenstva i učinit ćemo sve da je donesemo u Hrvatsku

S obzirom na to da poznajete Grke, od koga nam prijeti najveća opasnost?

– Teško je to reći, Grci su zaista sjajno pokriveni na svim pozicijama i ne bih nikoga izdvajao jer njih prije svega krasi ta jedna momčadska igra, pokretljiva obrana i dva sjajna sidraša (Kakaris i Nikolaidis, op. a.). Bit će teško, sigurno, ali pokazali smo ove sezone da se možemo nositi s njima i vjerujem da, ako budemo pravi, možemo pobijediti.

Koliko će Grcima nedostajati njihov prvi vratar Zerdevas?

– Bez Zerdevasa ta bi obrana mogla biti malo agresivnija, pogotovo na početku. Dublje će izlaziti prema nama kako bi im vratar dobio na samopouzdanju. I zato je bitan taj ulazak u utakmicu, da s nekoliko odličnih šuteva razbijemo tu njegovu sigurnost i mislim da bismo, ako u tome uspijemo, mogli lakše doći do pobjede.

Kakav je ovaj drugi grčki vratar Tzortzatos?

– Ima kvalitetu jer je u svim tim finalima u grčkom prvenstvu i kupu odlično branio za svoj Vouliagmeni. Još ćemo malo pogledati videosnimke i analizirati i te njegove obrane, posebno protiv Italije, pokušati pronaći rješenja i pobijediti u nedjelju.

Organiziran izlet navijača

Andrija Bašić ovo je ljeto potpisao za Hannover, no i on je nekoliko godina igrao u Grčkoj, u Vouliagmeniju. I on se najprije malo osvrnuo na Španjolsku.

– Nedostajao nam je Burić, bez njega u rotaciji doživjeli smo energetski pad, u obrani smo čak bili dobri, vratari su nam bili dobri, ali teško je takvu momčad kao što je Španjolska zadržati ispod 10 pogodaka.

Kako se nositi s Grcima?

– Čeka nas još jedna jako teška utakmica. Grke krasi čvrsta obrana, zajedništvo, mirnoća u napadu, disciplina. Mi moramo prije svega popraviti obranu i iz te obrane dati svoj obol u napadu.

Sreli smo i spomenutog Rinu Burića koji će danas, nakon tri utakmice odrađene kazne, ponovno biti u našem sastavu. Njegovo olakšanje je vidljivo...

– Nije mi bilo lako gledati momke kako se bore, a ja im nisam mogao pomoći u prethodne tri utakmice, ali, eto, sad je i to gotovo. Jedva čekam zaigrati u nedjelju, mislim da se možemo nositi s Grcima i da ćemo pobijediti – napomenuo je Burić.

HVS je u suradnji sa svojim dugogodišnjim partnerom BTravelom za danas organizirao jednodnevni izlet u Budimpeštu za sve one koji žele bodriti naše vaterpoliste u okršaju s Grcima. Cijena aranžmana (odlazak i dolazak autobusom, ulaznica za utakmicu) iznosi 530 kuna (opširnije na hvs.hr) pa, ako ste u mogućnosti, možete i na taj način doći do Budimpešte i uživati u još jednom vaterpolskom spektaklu i, nadajmo se, našoj pobjedi.

Za one koji neće moći do Budimpešte, prijenos je od 14:30 sati na HTV-u 2 te tekstualno na portalu Večernjeg lista.