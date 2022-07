Je li moguće?! Nepuna dva mjeseca prije početka splitskoga EP-a u vaterpolu Arenin račun blokiran

Europsko vaterpolsko prvenstvo u Splitu trebalo bi se održati od 27. kolovoza do 10. rujna ove godine u Spaladium Areni. U organizacijskom smislu počelo je sjajno, sjećamo se spektakularnog ždrijeba koji je 23. travnja održan na Peristilu, no sad, nepuna dva mjeseca prije početka prvenstva, iz Splita dolaze pomalo zabrinjavajuće informacije. Areni je, odnosno, tvrtki u stečaju Sportski grad TPN koja upravlja dvoranom, blokiran račun, i to od Grada Splita, jednoga od suorganizatora prvenstva!?

I kako to već kod nas ide, kad vam je blokiran račun, ne možete ništa plaćati ni kupovati (pa ni najpotrebnije za redovno funkcioniranje dvorane i pripremu EP-a), a ne možete ni plaćati zaposlenike.

Na sva pitanja koja traže odgovore potražili smo ih od Mladena Drnasina, predsjednika Hrvatskog vaterpolskog saveza, Splićanina i istaknutog bivšeg vaterpolista, koji, naravno, probleme ima u malom prstu, a ovdje je s nama u Budimpešti gdje napeto prati završnicu Svjetskog vaterpolskog prvenstva.

Očekujemo velik broj gostiju

Pa, dobro, predsjedniče, može li se dogoditi da Arena dočeka prvenstvo u mraku i zaključana, a da ispred nje ostanu uskladištena, ali ne i postavljena dva kupljena bazena?

– Ne morate se brinuti, to se neće dogoditi. No istina je da je bilo nekih problema koje, evo, u hodu nastojimo riješiti. Prije 20-ak dana Grad Split blokirao je račun dvorane jer neka potraživanja nisu plaćena, no ovih bi dana to trebalo biti sređeno i dvorana bi morala nastaviti normalno funkcionirati. Ne želim ulaziti u taj složeni odnos između Grada i Arene, ali u ovom projektu dobili smo čvrstu podršku Grada Splita i vjerujem da neće biti novih zastoja – kaže Drnasin, koji je već više godina predsjednik uprave tvrtke Deltron, no ostao je vezan za vaterpolo i nakon svršetka igračke karijere koja je započela u splitskom Jadranu 1978., a završila u slovenskom Kopru 1995. godine. A od listopada 2018. obnaša i dužnost prvog čovjeka hrvatskog vaterpola (zamijenio je Predraga Slobodu).

Barem dijelom su ovim problemima s Arenom vjerojatno kumovali i izvanredni izbori u Splitu, ali vrijeme ide i neki poslovi ne mogu čekati. Kad će biti postavljeni montažni bazeni?

– O tome se brine proizvođač Myrtha, njezini su inženjeri već provjeravali statiku, vlažnost i sve ostale elemente i rekli su nam da su im potrebna najviše tri tjedna za montiranje i punjenje bazena, tako da i tu sve ide po planu. Sigurno neće biti kašnjenja i bazeni će biti potpuno spremni najmanje tjedan dana prije početka prvenstva.

Koliko ljudi očekujete u dane prvenstva i hoće li biti smještajnih kapaciteta za sve njih?

– Očekujemo veliki broj gostiju, to je sigurno. Imat ćemo 16 muških i 12 ženskih reprezentacija i neka u svakoj od njih bude samo po 20 igrača i članova stožera, pa je to već 560 ljudi. Najavljen je dolazak i oko 300 novinara, 100-tinjak službenih osoba iz Lena, to je već oko 1000 ljudi. A što se tiče smještaja, praktički je sve već rezervirano.

Poznato je da smještajni kapaciteti Splita, posebno oni hotelski, nisu veliki, hoće li tu biti problema?

– Moglo bi ih biti i vjerojatno neće svi oni koji će doći, a posebno navijači, pronaći smještaj u samom Splitu, nego u okolnim mjestima. Kao što znate, prvenstvo je trebalo biti održano u srpnju, dakle na otvaranju turističke sezone, kada bi tih problema bilo manje. No lani je došlo do odgode Svjetskog prvenstva, ono se upravo održava, pa smo mi morali pomaknuti termin EP-a. Ipak očekujem pozitivno raspoloženje na svim razinama, nitko neće ostati bez smještaja i mi očekujemo puno navijača iz Hrvatske, ali i drugih zemalja, posebno iz Italije, Mađarske, Španjolske, Crne Gore i Srbije.

Projekt za pamćenje

Spaladium Arena za tu će priliku imati kapacitet od 10.000 gledatelja, hoćemo li mi moći to napuniti?

– Mislim da hoćemo i možemo. Grad će biti pun turista, imat ćemo Fan zonu u parku na Zvončacu, mislim da će svi moći uživati i u vaterpolu i u splitskom gostoprimstvu, ljepoti i znamenitostima grada. Tribine u splitskoj Areni su strmije, pa će to pridonijeti većoj interakciji gledatelja i natjecatelja. Uvjeren sam da će to biti prvenstvo za pamćenje.

Vas i članove izaslanstva HVS-a primio je hrvatski veleposlanik u Budimpešti dr. Mladen Andrlić, kako je bilo?

– Veleposlanstvo nam je smješteno u jednoj lijepoj vili, bilo je ugodno. Naš veleposlanik vrlo je često na našim utakmicama, bio je i u Debrecinu, a dolazi i sad na završne utakmice u Budimpešti. Sa mnom su još bili Perica Bukić, Ratko Rudić i dr. Josip Varvodić, prvi dopredsjednik Lena. Dr. Andrlić pružio nam je punu podršku i rekao je da se divi našim igračima. A divim im se i ja: mirni su i spremni. Zato sam optimist i ovdje u Budimpešti – zaključio je predsjednik HVS-a.

VIDEO: Vaterpolisti uoči utakmice za teeće mjesto na Svjetskom prvenstvu