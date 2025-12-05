Kakva je Gana? Na papiru su jaki, ali rezultati reprezentacije to baš i ne prate

Hrvatska svoju, posljednju treću utakmicu u grupnoj fazi SP-a u SAD-u, Meksiku i Kanadi idućeg ljeta igra protiv reprezentacije Gane 27. lipnja ili u New Jerseyju ili u Philadelphiji, što će se doznati sutra objavom rasporeda utakmica.

Iako je Gana selekcija koja se pojavljuje na međunarodnim turnirima, Hrvatskoj će ovo biti prvi put da će zaigrati protiv 'Crnih zvijezda', što je službeni nadimak ove reprezentacije, koja je trenutačno 72. reprezentacija svijeta, nešto niže što bi kalibar ove reprezentacije trebao sugerirati.

Gana je svoj zlatni period imala dolaskom u četvrtfinale SP-a 2010. godine s igračima poput Essiena, Asamoaha i Boatenga, a sada i dalje ima vrlo kvalitetne igrače, no oni ne mogu kliknuti na razini na kojoj bi se očekivalo. I stoga je ovo 72. mjesto takvo unatoč plasmanu na SP.

Gana ima jednog od najboljeg igrača u Premier ligi ove sezone, krilnog napadača Antoinea Semenya iz Bournemoutha, potom ima još jedno sjajno krilo, fantastičnog driblera Mohameda Kudusa iz Tottenhama. Kad nastavimo nabrajati, dolazimo i do imena poput Inakija Williamsa iz Athletic Bilbaa, Mohameda Salisua iz Monaca, Kamaldeena Sulemane iz Atalante, Thomasa Parteyja iz Villarreala, a nismo ni spomenuli kapetana Jordana Ayewa, igrača Leicestera koji ima pregršt iskustva u Premier ligi.

Unatoč svim ovim imenima, Gana na zadnja tri afrička Kupa nacija nije došla dalje od osmine finala, a čak je dvaput ispadala i u grupnoj fazi. Na posljednjem Mundijalu je 2022. godine završila posljednja u skupini s Portugalom, Urugvajem i Južnom Korejom.

Izbornik Gane je, u svojem drugom mandatu, 50-godišnjak Otto Addo, čovjek koji je pet godina radio u Borussiji Dortmund kao skaut, ali i neko vrijeme kao pomoćni trener Edina Terzića. Ganu je prvo vodio 12 utakmica tijekom 2022. godine baš tijekom spomenutog SP-a, a ovaj novi mandat mu je počeo u ožujku 2024. godine. Sveukupno je kao izbornik Gane odradio 32 utakmice, uz učinak od 13 pobjeda, 8 remija i 11 poraza.

Gani je tijekom povijesti nedostajalo defenzivne stabilnosti kako bi sa svojim napadačkim talentom dolazila do pobjeda. Uvijek u toj obrani ima i dobrih imena, no jednostavno im je to uvijek bila bolna točka na međunarodnoj razini. Kvaliteta nimalo nije upitna.