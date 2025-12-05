Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 216
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
TREĆA UTAKMICA

Kakva je Gana? Na papiru su jaki, ali rezultati reprezentacije to baš i ne prate

2026 FIFA World Cup Previews
MOLLY DARLINGTON/REUTERS
Autor
Edi Džindo
05.12.2025.
u 21:25

Unatoč svim ovim imenima, Gana na zadnja tri afrička Kupa nacija nije došla dalje od osmine finala, a čak je dvaput ispadala i u grupnoj fazi. Na posljednjem Mundijalu je 2022. godine završila posljednja u skupini s Portugalom, Urugvajem i Južnom Korejom

Hrvatska svoju, posljednju treću utakmicu u grupnoj fazi SP-a u SAD-u, Meksiku i Kanadi idućeg ljeta igra protiv reprezentacije Gane 27. lipnja ili u New Jerseyju ili u Philadelphiji, što će se doznati sutra objavom rasporeda utakmica. 

Iako je Gana selekcija koja se pojavljuje na međunarodnim turnirima, Hrvatskoj će ovo biti prvi put da će zaigrati protiv 'Crnih zvijezda', što je službeni nadimak ove reprezentacije, koja je trenutačno 72. reprezentacija svijeta, nešto niže što bi kalibar ove reprezentacije trebao sugerirati. 

Turci tvrde da Livaković u siječnju napušta Španjolsku: Nikad bliže povratku u Dinamo

Gana je svoj zlatni period imala dolaskom u četvrtfinale SP-a 2010. godine s igračima poput Essiena, Asamoaha i Boatenga, a sada i dalje ima vrlo kvalitetne igrače, no oni ne mogu kliknuti na razini na kojoj bi se očekivalo. I stoga je ovo 72. mjesto takvo unatoč plasmanu na SP.

Gana ima jednog od najboljeg igrača u Premier ligi ove sezone, krilnog napadača Antoinea Semenya iz Bournemoutha, potom ima još jedno sjajno krilo, fantastičnog driblera Mohameda Kudusa iz Tottenhama. Kad nastavimo nabrajati, dolazimo i do imena poput Inakija Williamsa iz Athletic Bilbaa, Mohameda Salisua iz Monaca, Kamaldeena Sulemane iz Atalante, Thomasa Parteyja iz Villarreala, a nismo ni spomenuli kapetana Jordana Ayewa, igrača Leicestera koji ima pregršt iskustva u Premier ligi. 

Unatoč svim ovim imenima, Gana na zadnja tri afrička Kupa nacija nije došla dalje od osmine finala, a čak je dvaput ispadala i u grupnoj fazi. Na posljednjem Mundijalu je 2022. godine završila posljednja u skupini s Portugalom, Urugvajem i Južnom Korejom.

VEZANI ČLANCI:

Izbornik Gane je, u svojem drugom mandatu, 50-godišnjak Otto Addo, čovjek koji je pet godina radio u Borussiji Dortmund kao skaut, ali i neko vrijeme kao pomoćni trener Edina Terzića. Ganu je prvo vodio 12 utakmica tijekom 2022. godine baš tijekom spomenutog SP-a, a ovaj novi mandat mu je počeo u ožujku 2024. godine. Sveukupno je kao izbornik Gane odradio 32 utakmice, uz učinak od 13 pobjeda, 8 remija i 11 poraza.

Gani je tijekom povijesti nedostajalo defenzivne stabilnosti kako bi sa svojim napadačkim talentom dolazila do pobjeda. Uvijek u toj obrani ima i dobrih imena, no jednostavno im je to uvijek bila bolna točka na međunarodnoj razini. Kvaliteta nimalo nije upitna.

Ključne riječi
svjetsko prvenstvo Ždrijeb Reprezentacija gana Vatreni Hrvatska SP 2026.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja