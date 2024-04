LeBron i Davis spasili Lakerse od Jokićeve 'metle', ali najveći pothvat u povijesti tek trebaju učiniti

Los Angeles Lakersi su u konferencijskom četvrtfinalu Zapadne konferencije NBA lige na domaćem terenu svladali Denver Nuggetse sa 119-108 i ostvarili prvu pobjedu u seriji u kojoj Denver sada vodi 3-1. Lakersi ostaju živi u uvodnom krugu doigravanja protiv prvaka lige, a izbjegli su "metlu". Momčad iz grada anđela predvodila je prva zvijezda LeBron James s 30 poena, 25 koševa pridonio je Anthony Davis (23 skoka), a po 21 koš su dodali Austin Reaves i D'Angelo Russell. Unatoč zaostatku od 0-3, Lakersi su konačno zaustavili nalet srpske zvijezde Nikole Jokića i društva. Jokić je upisao triple double s 33 poena, 14 asistencija i 14 skokova, Michael Porter Jr. upisao 27 koševa i 11 skokova, a Jamal Murray dodao je 22 koša.

Lakersi su slavili protiv Denvera prvi put u 12 utakmica od prosinca 2022., no čeka ih težak posao u petoj utakmici u Denveru. Nijedna momčad u povijesti NBA doigravanja nikada nije dobila seriju nakon zaostatka 0-3.

"Još uvijek zaostajemo 1-3. Danas smo obavili posao i produžili seriju, ali moramo biti još bolji", rekao je James.

Anthony Davis and LeBron James come up HUGE for the @Lakers to force a Game 5!



AD: 25 PTS | 23 REB | 6 AST | 64.7 FG%

LBJ: 30 PTS | 5 REB | 4 AST | 60.9 FG% pic.twitter.com/6yMjhswkI7