Lauda ga je kritizirao, a Hamilton zahvaljuje Bogu na njemu: 'Netko me danas čuvao'

Australac Daniel Ricciardo u McLarenu pobjednik je Velike nagrade Italije u Monzi, 14. utrke svjetskog prvenstva formule 1 koju je obilježio sudar Maxa Verstappena i Lewisa Hamiltona u 26. krugu.

kada je Verstappen sletio na Hamiltonov bolid što je značio kraj utrke za obojicu.

"To se događa kad ne ostavljate prostora", rekao je Verstappen na timskom radiju.

"Sletio mi je na glavu, ali dobro sam. Vidio sam da Max dolazi, pobrinuo sam se da ostavim širinu bolida izvana. U zavoju 1 ja sam bio naprijed, išao sam u zavoj 2, a već idući trenutak je on bio iznad mene. Ne znam što bih rekao," komentirao je Hamilton i dodao:

Foto: nordphoto GmbH/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL 12.09.2021, Autodromo Nazionale di Monza, Monza, FORMULA 1 HEINEKEN GRAN PREMIO D'ITALIA 2021 ,im Bild Die beiden kaputten Boliden von Max Verstappen (NEL#33), Red Bull Racing Honda und Lewis Hamilton (GBR#44), Mercedes-AMG Petronas Formula One Team nach dem Unfall. Foto © nordphoto GmbH / Bratic *** Local Caption *** /PIXSELL

"Hvala Bogu na Halo sustavu. To me na kraju spasilo. Mislim da me nikad nije udario auto po glavi i bio je to veliki šok za mene. Spasio mi je vrat. Utrkujem se jako dugo i osjećam se nevjerojatno blagoslovljeno jer me netko danas čuvao - zaključio je Hamilton.

Trostruki svjetski prvak Niki Lauda oštro je kritizirao uvođenje Halo sustava zaštite vozačeve glave.

“Morate donijeti pravu odluku o takvim pitanjima, a halo je pogrešna odluka", tvrdio je tada Hamilton.

Snimku sudara možete pogledati OVDJE.