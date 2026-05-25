Las Vegas dobio „dopinšku Olimpijadu“: Ruše se rekordi, ali i svi sportski tabui

U Las Vegasu je održano sportsko natjecanje koje želi promijeniti svijet, događaj na kojem su srušeni tabui, a možda i pokoji svjetski rekord. Enhanced Games, ili "Poboljšane igre", nisu samo dopustile sportašima korištenje steroida i drugih supstanci za poboljšanje performansi - one su ih aktivno poticale, otvarajući Pandorinu kutiju etičkih, medicinskih i filozofskih pitanja o budućnosti sporta i samog čovječanstva.

Grčki plivač Kristian Gkolomeev, bivši europski prvak, bio je jedini sportaš koji je u Las Vegasu postavio najbolji rezultat u povijesti na svojevrsnim “dopingaškim Olimpijskim igrama”. Najmanje 34 od ukupno 42 natjecatelja koristila su nedopuštena sredstva – kombinaciju testosterona, hormona rasta, peptida i anaboličkih steroida – dok su samo četvorica nastupila bez dopinga. Prije svega, bugarsko-grčki plivač Gkolomeev nije dio službenog antidopinškog sustava ovog sporta, iako nije poznato je li za utrku u Las Vegasu koristio sredstva za poboljšanje performansi. Drugo, tijekom nastupa nosio je nedopušteni plivački kostim. Treće, analiza snimke utrke koju je na Instagramu objavio jedan navijač sugerira da je mjerenje vremena možda zaustavljeno prije nego što je dotaknuo zid bazena.

Bio je to praktički jedini “vrhunac” prvih Enhanced Gamesa, koji su naišli na brojne kritike zbog nezanimljivog programa i kontroverzne odluke da se sportašima dopusti korištenje dopinga. Kristian Gkolomeev je u utrci na 50 metara slobodno, održanoj u vanjskom bazenu sa samo četiri staze, isplivao vrijeme 20.81 sekundu. Taj rezultat, čak 0.17 sekundi brži od osobnog rekorda britanskog plivača Ben Prouda, nadmašio je službeno priznati svjetski rekord Australca Cameron McEvoy od 20.88 sekundi, postavljen u ožujku na China Swimming Openu u Shenzhenu.

Ipak, rezultat Gkolomejeva – za koji će dobiti milijun dolara bonusa uz 250 tisuća dolara nagrade za pobjedu – neće priznati World Aquatics, krovna svjetska plivačka organizacija. Rezultati u atletici, plivanju i dizanju utega smatraju se nevažećima prema pravilima svjetskih sportskih organizacija.

– Moram reći da ovo uopće nije loše. Ovo će mi sigurno promijeniti život nabolje. To je velika pomoć meni i mojoj obitelji. I da, nastavit ću i sljedeće godine. Možda ponovno srušim rekord - rekao je grčki plivač

Bivši britanski reprezentativac Ben Proud rekao je:

– Svi znamo zbog čega smo došli. Zbog svjetskih rekorda. Zato je frustrirajuće biti tako bolno blizu.

Pred oko 2500 gledatelja britanska plivačica Emily Barclay pobijedila je u utrci na 50 metara slobodno s vremenom 24.09 sekundi, no to je bilo daleko od svjetskog rekorda koji iznosi 23.61 sekundu. Fred Kerley, bivši svjetski prvak na 100 metara, djelovao je prilično frustrirano iako je pobijedio u muškoj sprinterskoj utrci s vremenom 9.98 sekundi, za što je zaradio 250 tisuća dolara. To je bilo i daleko sporije od njegova osobnog rekorda od 9.76 sekundi, koji je postavio na vrhuncu forme tijekom ljeta 2022. godine. Neugodnu situaciju dodatno je izazvao službeni profil Enhanced Gamesa na društvenim mrežama, koji je tvrdio da je Amerikanac – koji je rekao da nastupa bez dopinga – „zamalo” srušio svjetski rekord Usaina Bolta od 9.58 sekundi postavljen 2009. godine u Berlinu. .

Iza ovog radikalnog koncepta stoji grupa investitora i vizionara uvjerenih da je svijet na pragu prihvaćanja lijekova za poboljšanje performansi, ne samo u sportu, već i u svakodnevnom životu. Glavni financijer, njemački biotehnološki milijarder Christian Angermayer, uložio je 20 milijuna dolara i ne sumnja da je u pravu. Sa svojih 48 godina, Angermayer tvrdi da su mu razine testosterona, zahvaljujući redovitim injekcijama, iste kao kad mu je bilo trideset, a mozak, naoštren dozom modafinila, radi zastrašujućom brzinom. On vjeruje da ćemo se za dvije ili tri godine osvrnuti i shvatiti koliko se toga promijenilo. Igre su, prema njemu, tek marketinško vozilo za promjenu duha vremena i prodaju dodataka prehrani i lijekova na recept putem njihove online platforme. Osnivač Igara, australski poduzetnik Aron D'Souza, prvotno je najavio natjecanje koje će "razbiti svjetske rekorde" i nadahnuti novu eru "nadljudskosti". Ta vizija privukla je i druge, uključujući Petera Thiela i Donalda Trumpa Jr., čija je investicijska grupa 1789 Capital donijela "dvoznamenkaste milijune".

Reakcija tradicionalnog sportskog svijeta bila je očekivano žestoka i jednoglasna. Predsjednik Svjetske anti-dopinške agencije (WADA), Witold Banka, upozorio je da Igre predstavljaju prijetnju svemu što je časno i pošteno u sportu. Travis Tygart, čelnik Američke anti-dopinške agencije (USADA), nazvao ih je "opasnim klaunovskim showom koji stavlja profit ispred principa". Međunarodni olimpijski odbor izdao je priopćenje u kojem se navodi da je ideja "potpuno suprotna idealima i vrijednostima Olimpizma". Svjetska plivačka federacija otišla je korak dalje, donijevši pravilo koje doživotno zabranjuje nastup za reprezentaciju svakom plivaču koji na bilo koji način podrži ili sudjeluje u Igrama, bez obzira na to je li koristio nedopuštena sredstva ili ne. Organizatori Enhanced Gamesa odgovorili su tužbom od osamsto milijuna dolara, optužujući sportske federacije za monopol. Ironično, kritike WADA-e dolaze u vrijeme dok se i sama agencija suočava sa skandalima, poput onog s 23 kineska plivača koji su bili pozitivni na zabranjenu supstancu uoči Igara u Tokiju, a slučaj je zataškan. Upravo ta nedosljednost i licemjerje ono je što D'Souza i njegovi pristaše koriste kao argument za stvaranje alternativnog sustava.