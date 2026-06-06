VIDEO Sramotne scene u Rijeci! Izbila tučnjava u dvorani, letjele boce i čaše s tribina...

Majstorica finala futsal prvenstva u riječkoj Dvorani mladosti ostat će upamćena po kaosu koji je uslijedio nakon posljednjeg udarca. Odmah po završetku dramatičnog raspucavanja šesteraca, kojim je Olmissum osigurao naslov, na parketu je zaiskrilo između igrača, a situacija je eskalirala kada je dio domaće publike pobjedu gostiju popratio sramotnim skandiranjem "Ubij tovara". Bio je to tužan kraj serije koja je od početka bila nabijena visokim tenzijama, a koju su, nažalost, obilježili incidenti, a ne sportsko nadmetanje. Apeli uprave HMNK Rijeka uoči odlučujuće utakmice, u kojima su molili za korektno navijanje, očito nisu urodili plodom, a nemile scene nakon utakmice bacile su veliku mrlju na riječki futsal. Video pogledajte OVDJE.

Vrhunac nesportskog ponašanja dogodio se, ipak, tijekom druge utakmice finala odigrane 24. svibnja. U 29. minuti, nakon što je igrač Olmissuma Toni Kirevski postigao pogodak za izjednačenje na 3:3, s tribina je pogođen čašom ravno u glavu. Incident je šokirao sve prisutne, a utakmica je morala biti privremeno prekinuta kako bi se makedonskom internacionalcu ukazala liječnička pomoć. Taj je trenutak bio jasan pokazatelj da organizacija utakmica u Rijeci ima ozbiljne propuste i da je atmosfera na tribinama daleko od sportske, nagovještavajući da bi se tenzije mogle samo pojačati kako se serija bude bližila kraju.

Disciplinski sudac SuperSport HMNL-a nije imao izbora nego kazniti domaćina. HMNK Rijeka kažnjena je s ukupno 5.200 eura zbog niza teških propusta zabilježenih tijekom prve dvije utakmice u Dvorani mladosti. U službenom izvješću navodi se da je jedan od sudaca poliven pivom te da su na teren višekratno ubacivani različiti predmeti, uključujući kovanice, plastične boce, čaše i upaljače, što je uzrokovalo prekide igre. Cjelokupni prihod od ulaznica, koji je izvorno bio namijenjen u humanitarne svrhe, na kraju je morao biti preusmjeren u blagajnu saveza za plaćanje izrečene kazne.