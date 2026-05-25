Dion Drena Beljo proglašen je igračem sezone, ovako izgleda najbolja momčad HNL-a

Napadač Dinama Dion Drena Beljo izabran je za najboljeg igrača SuperSport HNL-a za proteklu sezonu, dok je Dinamov strateg Mario Kovačević dobio nagradu za najboljeg trenera. U zagrebačkom Mozaik Event Centru održana je dodijela nagrada hrvatske nogometne lige, u organizaciji Hrvatskog nogometnog saveza i naslovnog sponzora lige SuperSporta. Najbolje pojedince birali su kapetani i treneri klubova, stručni žiri i navijači, a nagrade su dodijeljene u sedam kategorija pri čemu za najboljeg igrača, strijelca, vratara, trenera... Proglašena je i momčad sezone.

Najviše nagrada otišlo je u redove hrvatskog prvaka Dinama, čak četiri, pri čemu dvije glavne za najboljeg igrača i trenera.

Dion Drena Beljo je dobio nagradu za najboljeg igrača sezone, za najboljeg strijelca, a posve zasluženo je uvršten i u momčad sezone.

"Hvala svima koji su glasovali, stvarno sam ponosan. Od početka nije bilo lako, pritisak je bio veliki, ali u teškim trenucima moj najbliži i suigrači su bili uz mene," kazao je Beljo.

"Vjerovao sam u sebe i svoje kvalitete, ali da mi je netko rekao da ću zabiti 31 gol ne bi mu vjerovao. Do same završnice nisam previše razmišljao o rekordu Eduarda da Silve, ali zadovoljan sam i s ovim. Najdraži pogodak mi je prvijenac na Maksimiru. Svjestan sam da su očekivanja bila visoka i kad sam dolazio, na to sam navikao, to je tako," dodao je.

U konkurenciji za najboljeg trenera našao se trojac s vrha tablice, Mario Kovačević, Gonzalo Garcia, Nikola Šafarić, a nagradu je dobio strateg hrvatskog prvaka i pobjednika kupa.

"Nije bilo lako, no sve je lakše kada imaš kvalitetne ljude u stožeru i dobru momčad," kazao je Kovačević nakon dvostruke krune "modrih".

"Moramo i dalje raditi, vjerujem kako ćemo iduće sezone biti još bolji," dodao je.

Nagradu za najboljeg golmana dobila je "jedinica" Osijeka Marko Malenica, koji je prošle sezone dobio nagradu za najbolju obranu, dok je ove godine tu nagradu dobio Toni Silić iz Hajduka.

"Velika mi je čast biti ponovo ovdje. Bila je teška i stresna sezona za Osijek i sve nas, ovo je malo veselja na kraju. Nadam se da smo izvukli pouku," kazao je Malenica, dok je Silić, koji je nagradu dobio za obranu protiv Dinama, dodao: "Bio je to prvi veliki derbi, puno emocija, šteta što nismo pobijedili, ali veselim se idućoj sezoni.

Najbolji mladi igrač sezone je ofenzivni igrač "Modrih" Luka Stojković.

"Bilo je puno turbulencija ove sezone, kako za mene tako i za Dinamo, ali sam jako sretan zbog duple krune i zbog ove nagrade. Bilo je teško, borbe sa samim sobom, ali kada ste okruženi dobrim ljudima, suigračima koji vam daju potporu, onda je puno lakše," kazao je.

Gol sezone postigao je veznjak Varaždina Tomislav Duvnjak protiv Hajduka.

"Ove sezone je bilo lijepih golova, ali moj je bio najbolji. Opet sam se naježio kada sam ga vidio. Bila je to sezona iz snova, drugu sezonu zaredom izborili smo Europu, što to nije lagano," istaknuo je Duvnjak.

U momčadi sezone čak je šest igrača Dinama, a po jednog predstavnika imaju Osijek, Rijeka, Lokomotiva, Hajduk i Varaždin. Momčad čine Marko Malenica (Osijek) - Ante Oreč (Rijeka), Scott McKenna (Dinamo), Sergi Dominguez (Dinamo), Marko Pajač (Lokomotiva) - Josip Mišić (Dinamo), Luka Stojković (Dinamo), Miha Zajc (Dinamo) - Ante Rebić (Hajduk), Aleksa Latković (Varaždin) i Dion Drena Beljo (Dinamo).

NAGRADE:

Najbolji igrač: Dion Drena Beljo (Dinamo)

Najbolji mladi igrač: Luka Stojković (Dinamo)

Najbolji vratar: Marko Malenica (Osijek)

Najbolji strijelac: Dion Drena Beljo (Dinamo)

Najbolji trener: Mario Kovačević (Dinamo)

Najljepši gol: Tomislav Duvnjak (Varaždin)

Najbolja obrana: Toni Silić (Hajduk)

