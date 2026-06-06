Papa Lav XIV. iznenadio u avionu, otkrio za koji nogometni klub navija: 'Moje srce pripada njima'

Papa Lav XIV. priznao je ove subote, tijekom leta koji ga je doveo u Španjolsku na početak višednevnog posjeta, da je, iako je uloga pape takva da "pripada svim momčadima", on osobno "navijač Real Madrida". U opuštenom razgovoru s novinarima koji su ga pratili u papinskom zrakoplovu, Sveti Otac, koji je kao prior augustinaca putovao u Španjolsku gotovo 50 puta, našalio se na račun nogometa i bez ustručavanja otkrio svoje simpatije. Na izravno pitanje o preferencijama između Real Madrida i Barcelone, duhovito je odgovorio: "To je lako... papa je za sve momčadi, ali Robert Prevost je za Real Madrid!", referirajući se na svoje krsno ime. Ova nesvakidašnja ispovijest brzo je postala glavna vijest, zasjenivši na trenutak i službeni protokol posjeta koji će ga, nakon Madrida, odvesti i u Barcelonu, Gran Canariju te na Tenerife.

Njegov dolazak u Španjolsku ima izniman značaj jer je ovo njegov prvi posjet nekoj zemlji Europske unije izvan Italije otkako je izabran za poglavara Katoličke crkve. Agenda putovanja ispunjena je događajima od velike važnosti, a papa će se tijekom boravka baviti ključnim globalnim temama poput migracija, sukoba i podjela u svijetu. Protokol uključuje sastanke na najvišoj razini, među kojima su susreti sa španjolskim kraljem Felipeom VI. i kraljicom Letizijom te s premijerom Pedrom Sánchezom. Vrhunac političkog dijela posjeta bit će povijesno obraćanje na zajedničkoj sjednici španjolskog Kongresa i Senata, što se iščekuje s velikim zanimanjem s obzirom na složenu geopolitičku situaciju. Njegov posjet stoga nije samo pastoralne prirode, već nosi i snažnu poruku o potrebi za mirom, solidarnošću i bratstvom.

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Veza između Pape Lava XIV. i "kraljevskog kluba" nije posve nova. Odmah nakon njegova izbora na konklavi u svibnju 2025. godine, Real Madrid uputio mu je službenu čestitku putem priopćenja za javnost. U poruci su mu zaželjeli "svijetlu budućnost na čelu Katoličke crkve i kršćanske zajednice" te izrazili uvjerenje da će njegov pontifikat "pridonijeti daljnjem produbljivanju mira, solidarnosti, bratstva i pravde u svijetu". Zanimljivo je da je čestitku uputio i njihov najveći rival, nogometni klub Barcelona, pokazujući time da sportsko rivalstvo ostaje u drugom planu kada je riječ o tako važnom globalnom događaju kao što je izbor novog pape. Ovi su potezi pokazali poštovanje koje nogometni svijet gaji prema instituciji pape, neovisno o klupskim bojama.

Nasljednik pape Franje, koji je bio globalno poznat kao strastveni ljubitelj nogometa i registrirani član argentinskog kluba San Lorenzo, također je veliki zaljubljenik u sport, iako su njegove prve ljubavi bile tenis i bejzbol, sportovi popularniji u njegovoj rodnoj Americi. Međutim, tijekom dugogodišnjeg misionarskog rada u Peruu, zbog kojeg uz američko ima i peruansko državljanstvo, razvio je i veliku sklonost prema nogometu, prateći tamošnju ligu i reprezentaciju. Dok je papa Franjo često primao dresove i susretao se s igračima svog omiljenog kluba, tek će se vidjeti hoće li i papa Lav XIV. razviti sličnu javnu povezanost s Real Madridom, no njegova iskrena izjava u zrakoplovu zasigurno je snažan korak u tom smjeru.

Papa Lav XIV., rođen kao Robert Francis Prevost u Chicagu, prvi je Amerikanac u povijesti izabran na čelo Katoličke crkve. Njegov put do Vatikana bio je obilježen skromnošću i predanim radom. Kao augustinski redovnik, veći dio svog svećeničkog života proveo je u misijama u Peruu, gdje je obnašao važne dužnosti unutar svoje zajednice. Papa Franjo imenovao ga je kardinalom 2023. godine, a nakon Franjine smrti u travnju 2025., na konklavi održanoj 8. svibnja iste godine izabran je za njegova nasljednika. Njegov izbor smatran je nastavkom Franjine agende, budući da ga se percipira kao umjerenog teologa i vještog administratora. Odluku o uzimanju imena Lav objasnio je nadahnućem papom Lavom XIII. i njegovim socijalnim naukom te borbom za prava radnika, što ukazuje na smjer u kojem namjerava voditi svoj pontifikat.

Program papina boravka u Madridu isprepleten je s nogometom i sportom, što potvrđuje da njegova izjava o Real Madridu nije bila samo usputna šala. Među središnjim događajima posjeta ističe se masovni susret s vjernicima i molitveno bdjenje koje će se održati upravo na stadionu Santiago Bernabéu, domu Real Madrida. Kako navode španjolski mediji, pregovori o korištenju stadiona bili su u poodmakloj fazi i prije samog posjeta, a nedavna obnova stadiona, koja uključuje i pomični krov, učinila ga je idealnim mjestom za tako velik i važan događaj. Uz to, papa će se u madridskoj Movistar Areni susresti s predstavnicima kulture, umjetnosti, gospodarstva i sporta. Koliko je posjet važan za Madrid, pokazuje i simpatična gesta gradskih vlasti koje su u čast dolaska Svetog Oca predstavile poseban kolač nazvan "Cor Unum" (Jedno srce), dodatno naglašavajući svečanu i radosnu atmosferu koja vlada u španjolskoj prijestolnici.