FOTO Borna Sosa i Ivona Šinunović izrekli sudbonosno da, pogledajte fotografije mladenaca

Hrvatski nogometni reprezentativac Borna Sosa i njegova odabranica, arhitektica Ivona Šimunović, u subotu su uplovili u bračnu luku.
Hrvatski nogometni reprezentativac Borna Sosa i njegova odabranica, arhitektica Ivona Šimunović, u subotu su uplovili u bračnu luku.
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Vjenčanje je održano u mladenkinu rodnom Dubrovniku, a kruna je to veze koju su uspješno čuvali daleko od znatiželjnih pogleda.
Vjenčanje je održano u mladenkinu rodnom Dubrovniku, a kruna je to veze koju su uspješno čuvali daleko od znatiželjnih pogleda.
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Sudbonosno "da" par je izrekao u baroknoj crkvi Svetog Ignacija, u srcu Starog grada, okružen samo najbližom obitelji i prijateljima. Njihovu sreću uveličao je i sinčić Šimun, koji je bio uz roditelje na njihov veliki dan.
Sudbonosno "da" par je izrekao u baroknoj crkvi Svetog Ignacija, u srcu Starog grada, okružen samo najbližom obitelji i prijateljima. Njihovu sreću uveličao je i sinčić Šimun, koji je bio uz roditelje na njihov veliki dan.
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Nakon svečanog obreda i fotografiranja na najljepšim dubrovačkim skalinama, sretni mladenci prošetali su se Stradunom, gdje su ih pozdravili i čestitkama obasuli brojni Dubrovčani, dijeleći s njima radost važnog životnog trenutka.
Nakon svečanog obreda i fotografiranja na najljepšim dubrovačkim skalinama, sretni mladenci prošetali su se Stradunom, gdje su ih pozdravili i čestitkama obasuli brojni Dubrovčani, dijeleći s njima radost važnog životnog trenutka.
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Svadbeno slavlje za odabrane uzvanike nastavljeno je u jedinstvenom ambijentu Umjetničke galerije Dubrovnik s pogledom na more i povijesne zidine.
Svadbeno slavlje za odabrane uzvanike nastavljeno je u jedinstvenom ambijentu Umjetničke galerije Dubrovnik s pogledom na more i povijesne zidine.
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Ljubavna priča 28-godišnjeg nogometaša i četiri godine starije arhitektice prvi je put zaintrigirala javnost krajem 2022., uoči Svjetskog prvenstva u Katru. Sosa je tada stidljivo potvrdio da je u sretnoj vezi već gotovo dvije godine, no identitet svoje partnerice dugo je držao u tajnosti.
Ljubavna priča 28-godišnjeg nogometaša i četiri godine starije arhitektice prvi je put zaintrigirala javnost krajem 2022., uoči Svjetskog prvenstva u Katru. Sosa je tada stidljivo potvrdio da je u sretnoj vezi već gotovo dvije godine, no identitet svoje partnerice dugo je držao u tajnosti.
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Ubrzo se doznalo da je njegovo srce osvojila samozatajna Ivona, koja mu je bila najveća podrška s tribina u Katru. Nogometaš je jednom prilikom istaknuo kako ga je kod nje posebno privukla njezina samostalnost, kvaliteta koja je očito bila temelj njihove čvrste i stabilne veze.
Ubrzo se doznalo da je njegovo srce osvojila samozatajna Ivona, koja mu je bila najveća podrška s tribina u Katru. Nogometaš je jednom prilikom istaknuo kako ga je kod nje posebno privukla njezina samostalnost, kvaliteta koja je očito bila temelj njihove čvrste i stabilne veze.
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Par je poznat po tome da intimu čuva za sebe, a u istom su stilu, u potpunoj tajnosti, prošle godine postali i roditelji malenog Šimuna.
Par je poznat po tome da intimu čuva za sebe, a u istom su stilu, u potpunoj tajnosti, prošle godine postali i roditelji malenog Šimuna.
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Lijevi bek engleskog prvoligaša Crystal Palacea tek je povremeno na društvenim mrežama dijelio rijetke obiteljske trenutke, dajući naslutiti sklad koji vlada u njihovom domu. Vjenčanje u Dubrovniku, gradu koji za Ivonu ima posebno značenje, logičan je i romantičan korak kojim su svoju dugogodišnju ljubav i službeno okrunili, započinjući novo zajedničko poglavlje.
Lijevi bek engleskog prvoligaša Crystal Palacea tek je povremeno na društvenim mrežama dijelio rijetke obiteljske trenutke, dajući naslutiti sklad koji vlada u njihovom domu. Vjenčanje u Dubrovniku, gradu koji za Ivonu ima posebno značenje, logičan je i romantičan korak kojim su svoju dugogodišnju ljubav i službeno okrunili, započinjući novo zajedničko poglavlje.
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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