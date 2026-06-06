FOTO Borna Sosa i Ivona Šinunović izrekli sudbonosno da, pogledajte fotografije mladenaca

Sudbonosno "da" par je izrekao u baroknoj crkvi Svetog Ignacija, u srcu Starog grada, okružen samo najbližom obitelji i prijateljima. Njihovu sreću uveličao je i sinčić Šimun, koji je bio uz roditelje na njihov veliki dan.
Nakon svečanog obreda i fotografiranja na najljepšim dubrovačkim skalinama, sretni mladenci prošetali su se Stradunom, gdje su ih pozdravili i čestitkama obasuli brojni Dubrovčani, dijeleći s njima radost važnog životnog trenutka.
Ljubavna priča 28-godišnjeg nogometaša i četiri godine starije arhitektice prvi je put zaintrigirala javnost krajem 2022., uoči Svjetskog prvenstva u Katru. Sosa je tada stidljivo potvrdio da je u sretnoj vezi već gotovo dvije godine, no identitet svoje partnerice dugo je držao u tajnosti.
Ubrzo se doznalo da je njegovo srce osvojila samozatajna Ivona, koja mu je bila najveća podrška s tribina u Katru. Nogometaš je jednom prilikom istaknuo kako ga je kod nje posebno privukla njezina samostalnost, kvaliteta koja je očito bila temelj njihove čvrste i stabilne veze.
Lijevi bek engleskog prvoligaša Crystal Palacea tek je povremeno na društvenim mrežama dijelio rijetke obiteljske trenutke, dajući naslutiti sklad koji vlada u njihovom domu. Vjenčanje u Dubrovniku, gradu koji za Ivonu ima posebno značenje, logičan je i romantičan korak kojim su svoju dugogodišnju ljubav i službeno okrunili, započinjući novo zajedničko poglavlje.