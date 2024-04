Lakše otvaranje, a onda - pakao: Hrvatski rukometaši saznali satnicu olimpijskog turnira

Nenad Šoštarić

Rukometna legenda prošla je pakao: Bolovi su bili nestvarni. Plakao bih i urlikao da me nije bilo sram

Moja prva zarada u Zagrebu bio je blok tramvajskih karata. Znate, to su bili oni blokovi koje bi kondukteri štambiljali pri ulasku. No, nitko u to vrijeme nije igrao radi novca, već zbog gušta, druženja, prijateljstava. Bilo je raznih dogodovština. – prisjetio se starih vremena Nenad Šošarić