Kustošija preuzela vrh, u Zaprešiću se odlučuje o jesenskom prvaku

Nogometaši Kustošije preuzeli su vrh Druge lige. Osvojili su sva tri boda na teškom gostovanju kod Uljanika u Puli. Bilo je 4:1 za zagrebačku momčad koja je već nakon 20 minuta imala vodstvo od 3:0. Sva tri pogotka postigao je Španjolac Borja Garces.

Domaćin je preko Ahmetija smanjio u 38. minuti. U drugom poluvremenu vidjeli smo samo jedan pogodak. Četvrti za Kustošiju, za konačnih 4:1 postigao je Tomislav Baltić. Kolo prije kraja jesenskog dijela prvenstva Kustošija ima bod više od drugoplasirane Mladosti iz Ždralova.

Tko će biti jesenski prvak odlučit će njihov međusobni susret u 15. kolo koji se igra u Zaprešiću. Naime, do kraja prvenstva, zbog renoviranja svog stadiona, Kustošija će kao domaćini igrati na stadionu Inkera.

U ostalim utakmicama ovog kola Jadran (LP) je pobijedio Đakovo (2:0), Trnje je bilo bolje od Grobničana (5:1), uz tri pogotka dvadesetogodišnjeg Luke Vračara, dok je Bjelovar s 2:0 pobijedio u gostima Solin.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta odgođene su utakmice Lučko – Dugo Selo, te Varteks – Radnik.