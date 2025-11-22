Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 116
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
Amaterski nogomet

Kustošija preuzela vrh, u Zaprešiću se odlučuje o jesenskom prvaku

Autor
Damir Mrvec
22.11.2025.
u 17:36

Nogometaši Kustošije preuzeli su vrh Druge lige. Osvojili su sva tri boda na teškom gostovanju kod Uljanika u Puli. Bilo je  4:1 za zagrebačku momčad koja je već nakon 20 minuta imala vodstvo od 3:0. Sva tri pogotka postigao je  Španjolac Borja Garces

Nogometaši Kustošije preuzeli su vrh Druge lige. Osvojili su sva tri boda na teškom gostovanju kod Uljanika u Puli. Bilo je  4:1 za zagrebačku momčad koja je već nakon 20 minuta imala vodstvo od 3:0. Sva tri pogotka postigao je  Španjolac Borja Garces.

Domaćin je preko Ahmetija smanjio u 38. minuti. U drugom poluvremenu vidjeli smo samo jedan pogodak. Četvrti za Kustošiju, za konačnih 4:1 postigao je Tomislav Baltić. Kolo prije kraja jesenskog dijela prvenstva Kustošija ima bod više od drugoplasirane Mladosti iz Ždralova.

Tko će biti jesenski prvak odlučit će njihov međusobni susret u 15. kolo koji se igra u Zaprešiću. Naime, do kraja prvenstva, zbog renoviranja svog stadiona, Kustošija će kao domaćini igrati na stadionu Inkera.

U ostalim utakmicama ovog kola Jadran (LP) je pobijedio Đakovo (2:0), Trnje je  bilo bolje od Grobničana (5:1), uz tri pogotka dvadesetogodišnjeg Luke Vračara, dok je Bjelovar s 2:0 pobijedio u gostima Solin.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta odgođene su utakmice Lučko – Dugo Selo, te Varteks – Radnik. 

Ključne riječi
Trnje Mladost Kustošija Druga liga nogomet

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja