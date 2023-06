Kustić o slučaju Livaja: Igrice očito postoje nekima kojima ne odgovara što mi radimo zadnjih godina

Predsjednik HNS-a Marijan Kustić prokomentirao je nedavni incident na Rujevici koji se dogodio tijekom treninga. Marko Livaja verbalno se 'zakačio' s gledateljima i nakon toga odlučio je napustiti vatrene. Napadač Hajduka rekao je kako ne želi remetiti mir momčadi i kako nije spreman igrati na final fouru Lige nacija u Nizozemskoj.

- Naravno da sam dobio informaciju, imao sam operativni zahvat u Zagrebu pa nisam bio u Rijeci, čuo sam se kad je donio odluku, čuo sam se s njim, dao sam mu podršku, on se zahvalio, naravno, poštujem njegovu odluku. Mislim da ste i vi sami vidjeli da smo u Savezu napravili sve, u Savezu postoji glasnogovornik koji to komunicira, on je upravo vama dao izjavu i osudio napad - izjavio je Kustić za Dnevnik Nove TV.

- Mi jedno napravili jedno zajedničko priopćenje, nije kasno, vama isto nije bio problem doći do te informacije. Ja moram naglasiti jednu stvar, svlačionica, igrači i trener, glavni je Zlatko Dalić i oni su meni dali tu informaciju. Mi smo reagirali na vrijeme. 'Dali smo podršku i stojimo uz to, konkretno je mislio o neki stvarima da je nešto bilo kako je bilo, osuđujemo prozivke hrvatskih reprezentativaca, Hrvatska je iznad svega, igrice očito postoje nekima kojima ne dogovara što mi radimo u zadnjih godina. Ja apeliram na to da damo mir našim igračima i izborniku da pripreme naše igrače, dobra je atmosfera. - zaključio je Kustić i kratko se osvrnuo na novi stadion Dinama.

- Imam informaciju da u trokutu Vlade, Grada i Crkve da se krene u izgradnju novog stadiona gdje je sada Maksimir'.