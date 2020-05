Kukoč otkrio kakav je Jordan bio tiranin, te što mu je nedavno rekao preko telefona

Toni Kukoč (51) je zadnjih nekoliko tjedana vrlo tražen sugovornik, a kako i ne bi kada je jedan od aktera planetarno popularne serije 'Last Dance' u kojoj se opisuje veličanstvena karijera najboljeg košarkaša svih vremena Michaela Jordana koji je s Chicago Bullsima vladao NBA parketima u devedesetima.

I hrvatska legenda bio je dio te priče, jer je s Bullsima osvojio tri naslova u nizu od 1996. do 1998. godine.

Kukoču je 1992. bila prijelomna godina u karijeri. Baš prije odlaska u Chicago, Toni je s hrvatskom reprezentacijom igrao na Olimpijskim igrama u Barceloni. Hrvatska je igrala dvije utakmice protiv Dream Teama...

Jordan je u dokumentarcu 'The Last Dance' otkrio kako je zajedno s Pippenom već bio nabrijan na Hrvata, ljubimca glavnog klupskog menadžera Jerryja Krausea s kojim su bili u sukobu.

Jordan i Pippen u Barceloni su željeli poniziti Kukoča.

- U Barceloni smo igrali dva puta, u skupini i u finalu. Prvu utakmicu nisam dobro odigrao jer su me njih dvojica kao tada najbolja obrambena igrača svijeta sjajno čuvali. Mislim da nema puno ljudi koji bi to preživjeli. A ja nisam imao pojma o cijeloj toj situaciji s Jerryjem - kaže Kukoč.

Jordan je već otišao iz Bullsa kada je Kukoč stigao u Chicago.

- To mi je zapravo olakšalo situaciju jer sam dobio veću minutažu. Čim se Jordan vratio, shvatio sam koliko mi je pomoglo upravo što sam u Chicagu stasao bez njega, igrao sam na tri različite pozicije - dodaje Kukoč.

Hrvat je otkrio na kakve je sve načine Jordan motivirao suigrače, vilo je tu verbalnog, a ponekad i fizičkog maltretiranja. Bio je tiranin.

- Niti prema meni nije bio drugačiji. Prema svima se odnosio jednako, tjerao nas je do krajnjih granica. Istina je, za to je postojao jak razlog, jer su u našem klubu očekivanja i ciljevi bili najviši. To ne može svatko podnijeti, nije bilo jednostavno. Postojala je hijerarhija i svatko je u njoj imao svoje mjesto - rekao je Kukoč.

Jordan je za njega najveći košarkaš svih vremena.

- Vrlo je lako odgovoriti na pitanje tko je 'Greatest of all time'. Michael Jordan je košarku učinio globalnim sportom. Teško ga je uspoređivati s LeBronaom i uopće, tu novu eru s onom kada su vladali Magic i Bird. Teško je odabrati najvećeg, ali mislim da bi Jordan bio najbolji u svakoj eri - ističe Kukoč, te dodao kako se nedavno čuo s Jordanom:

- Razgovarali smo prije nekoliko dana i rekao sam mu da sam sretan što 'Posljednji ples' završava. Znate zašto? Zato što sam u posljednja tri tjedna dobio više telefonskih poziva nego u zadnjih 20 godina.