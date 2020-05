Hrvatski legendarni sportaš devastirao obalu: 'Htio sam da bude lijepo'

Najtrofejniji hrvatski vaterpolist Perica Bukić, dopredsjednika HVS-a i bivši HDZ-ov saborski zastupnik, ima veliku kuću s bazenom u mjestu Bilo pored Primoštena, pišu 24 sata.

Lijepa, ograđena kuća od 190 kvadrata i najmanje 360 kvadrata dvorišta nalazi se u neposrednoj blizini mora. Štoviše, ne može biti bliže moru. Foto: Borna Filić/Pixsell/24 sata Prvi red. Svejedno, Perica je osjetio potrebu da intervenira u morsku obalu pa je preko tisućljetnih hridi nalio veliki betonski mul.

Ali ni to nije bilo dovoljno pa je usput do mula sagradio i betonske stepenice. Da mu se lakše spustiti do mora. I onda je sve to, i mul i stepenice, popločao kamenom.

Radovi su upravo u tijeku, sami smo svjedočili vrećama s građevinskim materijalom odloženima u podnožju Bukićevih stepenica.

Načelnik općine Primošten Stipe Petrina poslao je komunalnog redara koji je izašao na teren i utvrdio da Bukić zbilja postavlja kamene ploče po morskoj obali. Petrina nije bio iznenađen.

- Ma nije mu to prvi put. Mi smo Bukiću tri puta rušili taj mul, on ga je opet postavljao. Dvaput je već stavljao tuš, a mi smo ga skidali. Podnijeli smo i kaznenu prijavu protiv njega, ima od toga preko deset godina.

Nije mu bio dovoljan beton nego je još morao i ploče postaviti. Dnevni boravak je tamo napravio - obavještava nas primoštenski načelnik o dugogodišnjem natezanju s vaterpolistom.

Ipak, Petrina kaže da je voljan prijeći preko toga, ako bi mu Bukić plaćao naknadu.

- Ja sam samo popravio ono što je more odnijelo! More je ove zime sve razrovalo, uništilo je kamene ploče koje su tamo već godinama. Samo sam popravljao ovo ispred kuće jer mislim da je ljepše da je nešto uređeno nego da je devastirano - izjavio je Perica Bukić za 24 sata i podvukao:

- Samo sam mislio da je lijepo, da izgleda pristojno i ukusno.