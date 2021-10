Krznaru spektakl u Rijeci pokvarila loša vijest: Bruno je dobio udarac, ne čuje na jedno uho

Dinamo je protiv Rijeke nadoknadio tri gola zaostatka u samo jednom poluvremenu te potvrdio da je i dalje glavni favorit za još jedan naslov prvaka Hrvatske. No, najviše pažnje ipak u svemu ima trener plavih Damir Krznar, koji je uspio "probuditi" momčad, podići je iz "ponora".

- Prvo poluvrijeme blijedo, ništa nije funkcioniralo u organizaciji napada. Nije bilo reakcije na izgubljenu loptu i ona je bila presudna. Dala je Rijeci krila i prostor da nas ugrozi. Kroz dvije dobre tranzicije i jedan prekid došli su do velikih 30. Teško je to bilo loviti. Morali smo mijenjati sustav na tri stopera. Uspjeli smo nakon prvog gola pritisnuti Rijeku, a onda doći do 3-3. Na kraju, obzirom na prvi dio, moramo biti zadovoljni bodom, ali zbog razvoja situacije u drugom dijelu, žalimo za pobjedom - kazao je Damir Krznar, a prenosi 24sata.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL 16.10.2021., stadion HNK Rijeka, Rijeka - Hrvatski Telekom Prva liga, 12. kolo, HNK Rijeka - GNK Dinamo. Bruno Petkovic.

Preokret se dogodio baš s promjenama u sastavu. U drugi dio utakmice Dinamo je ušao s Menalom, Šutalom i Andrićem umjesto Čopa, Lauritsena i Leovca. I odjednom je sve profunkcioniralo. Dinamo je bio agresivniji, kupio je druge lopte, bio odlučniji u napadu. Čak je i jurnuo po sva tri boda nakon izjednačenja...

- S bodom moramo biti zadovoljni jer smo zadržali stabilnost i kontinuitet osvajanja bodova. Jako je bitno ne gubiti. Iščupali smo se iz poraza koji nam je visio nad glavom. Čestitke igračima, jako su dobro reagirali. Već na poluvremenu sam vidio da su svi uvjereni da mogu - kazao je trener Dinama.

Na kraju priče, Krznar se nada da će mu svi igrači biti zdravi za treće kolo Europske lige protiv Rapida. Nažalost, jedan od glavnih igrača je upitan.

- Petković je dobio udarac u glavu i mali otok, žali se da ne čuje na jedno uho. Nadam se da će to biti privremeno, da ćemo iz ovog derbija uz bod izaći živi i zdravi. Prekrasna atmosfera. Super navijanje, ne smijemo zaboraviti naše navijače. Baš su se čuli cijelo drugo poluvrijeme. Hvala cijeloj Rujevici, baš sportski ambijent. Daj Bože još takvih utakmica - ističe Krznar.