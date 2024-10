Kreću kapitalni projekti! Vlada daje novac za Maksimir i Poljud: 'Ako bude trebalo, dat ćemo još'

Hrvatska je Vlada spremna pomoći u izgradnji i rekonstrukciji stadiona i u Splitu i u Zagrebu i za tu je svrhu osigurala sredstva ove godine u iznosu od nešto manje od 14 milijuna eura za koja procjenjuje da su dostatna, a ako budu potrebna i veća sredstva, Vlada će i to osigurati, izjavio je u srijedu hrvatski ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

"Mi smo kao Vlada pokazali otvorenost i spremnost da pomognemo u izgradnji i rekonstrukciji stadiona u gradovima Splitu i Zagrebu kako bi naši građani imali prilike uživati u nogometnim predstavama i kako bi naša nacionalna reprezentacija mogla imati svoj stadion u nekoliko gradova u Hrvatskoj i to smo proveli kroz nekoliko postupaka - kroz zakon o sportu, zatim proglašenjem stadiona građevinama od nacionalnog interesa i osiguravanjem proračunske stavke kroz koju smo osigurali sredstva u tu namjenu", izjavio je ministar Glavina.

"Ove godine mi smo osigurali nešto manje od 14 milijuna eura za tu namjenu i raspisali smo javni poziv gdje smo stavili na raspolaganje sredstva gradovima Zagrebu i Splitu. Treba napomenuti da grad Split s Poljudom i grad Zagreb s Maksimirom nisu u istoj situaciji.

Grad Split se javio na natječaj i priložio dokumentaciju i zatražio sredstva u malo većem iznosu od ovog koja su dodijeljena, ali ovo su bila opravdana sredstava, to su sredstva za izradu projektne dokumentacije i mi smo vrlo rado, jer je to na tragu naše strategije da sufinanciramo ulaganje u te stadione, odobrili ta sredstava. Naravno da je zahtjev bio u većem iznosu mi bismo i to odobrili jer je projekt obnove dio naše strategije da financiramo ulaganja u te stadione. Na žalost, grad Split nije bio spreman, ni s građevinskom dozvolom ni s nekim konkretnim radovima, da se ta sredstva povuku", kazao je Glavina.

"Grad Zagreb je jedna drugačija situacija jer je tu izvjesno da se rekonstrukcija ne može raditi, nego će se graditi novi stadion. Imali smo nekoliko rundi ozbiljnih razgovora s gradom na tu temu. Podsjetit ću da je Vlada napravila odlučne korake da se to pomakne s mjesta, sudjelovali smo i posredovali u dogovoru da se se očisti imovinsko pravna situacija, da se to sredi u dogovoru s Crkvom tako da bude to bude nedvojbeno i neosporno vlasništvo grada Zagreba kako bi on mogao biti investitor", dodao je ministar.

"Što se sada tiče samog dogovora, mi smo u ozbiljnijim fazama razgovora i sada je na gradu Zagrebu da odluči koji model financiranja želi odabrati kao najprihvatljiviji model. Mi smo tu otvoreni za različite opcije i modele koji su na stolu, mi smo kao Vlada spremni sudjelovati na svaki mogući način kada grad Zagreb odluči u kojem smjeru ići i to ćemo tada podijeliti s javnosti", nastavio je Glavina.

"Ove godine smo namijenili nešto manje do 14 milijuna eura, točnije 13,7 milijuna eura. Sljedeće godine ćemo osigurati minimalno isti takav iznos, a ako bude potrebno i veći iznos, s ciljem poticanja gradova i Splita i Zagreba da se pomaknu s mjesta i da se krene u realizaciju ovih projekata. A kada postignemo dogovor oko gradnje novog stadiona bit će potrebna veća sredstva i onda će se sukladno tome napraviti financijska alokacija i dogovor. Mi smo osigurali sredstva za koja procjenjujemo da će biti dostatna za realizaciju te investicije, ali ono što je bitno je da gradovi imaju spremne projekte s građevinskim dozvolama i sa zahtjevima za plaćanje za rekonstrukciju i obnovu. Ta sredstva će biti dostatna, ali nisam siguran koliko će to biti dovoljno za grad Zagreb, ali, koliko smo saznali kroz razgovore, grad Split bi trebao biti spreman da povuče sredstva za rekonstrukciju Poljuda", završio je ministar Glavina.

Podsjetimo, jučer je ministar Glavina donio Odluku o odabiru projektnih prijedloga za sufinanciranje izgradnje ili obnove sportskih građevina od nacionalnog interesa, kojom se Gradu Splitu za projekt obnove Gradskog stadiona Poljud dodjeljuje 597.586,25 eura.

