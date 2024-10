Težak udarac: Livaković ove godine više neće braniti za Hrvatsku, moguć je i crni scenarij

Vratar hrvatske nogometne reprezentacije Dominik Livaković sigurno će biti suspendiran, i to barem na dvije utakmice zbog crvenog kartona koji je dobio u 76. minuti ogleda u Varšavi. Podsjetimo, španjolski sudac Hernandez kontakt Livakovića i Roberta Lewandowskog odlučio je razriješiti tako da je našem čuvaru mreže dao izravno isključenje, a da uopće nije odradio konzultacije s pomoćnicima i VAR-sobom.

Jasno je dakle, da je za Dominika Livakovića natjecateljska godina 2024. u dresu reprezentacije gotova. Izravni crveni karton u pravilu za sobom povlači suspenziju na više od jedne utakmice, koliko je zapriječeno za dva žuta na jednoj utakmici ili akumulirane kartone u više njih. Za ovo će se sigurno aktivirati disciplinska komisija UEFA-e koja će za koji dan donijeti i objaviti svoju odluku u ovome slučaju.

Krovna europska nogometna federacija u pravilu ne daje manje od dvije utakmice za izravno isključenje, postoji mala, ali zaista minimalna nada da će se to dogoditi. Pitanje je hoće li Livakoviću u ovom slučaju olakotna okolnost biti to što sudac nije gledao VAR, što u obzir nije uzet kontekst situacije u kojoj je bio prvi na lopti, u kojoj Lewandowski nije pazio... Sve je to moguće, ali UEFA će postupati po svojim principima, koje je na neki način branio i sam sudac Hernandez, delegiran s njihove strane za utakmicu.

Dogodi li se očekivano, Livaković sigurno propušta dvoboje sa Škotskom (15. studenog u Glasgowu) i tri dana kasnije s Portugalom na Poljudu. Očekuju se dvije utakmice kazne za Livakovića, ali nije nemoguće da UEFA i poveća kaznu posebnom odlukom, a što se također često događa. Ako žele, mogu u svojim pravnim aktima Livakoviću naći neku tešku povredu, stisnuti još koju utakmicu... Bude li kazna veća od dvije utakmice, Livakovića potencijalno nećemo imati ni u ožujku sljedeće godine kada su na rasporedu dvije utakmice četvrtfinala Lige nacija.

Hrvatska se još uvijek matematički nije tamo plasirala, ali s jednom pobjedom u preostale dvije utakmice bit ćemo sigurno među osam najboljih i ove sezone u Ligi nacija.