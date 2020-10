Kramarić progovorio o odnosu s Perišićem, je li istina da su u svađi

Iako muku muči s ozljedom, Andreju Kramariću bilo je dovoljno i 15 minuta u igri da sruši Šveđane, za važnu pobjedu 2:1 koja nas je približila ostanku u elitnoj skupini Lige nacija. Nastavio je sjajnu golgetersku formu iz Bundeslige, gdje je u prva tri kola zabio šest golova.

– Nema tu neke posebne tajne, dobro sam se pripremao uoči sezone, osjećam se dobro. U nekim trenucima nije bila najsjajnija situacija s ozljedom, volio bih biti sto posto pripravan. Ali i ovakav zabijam, idu mi golovi.

Vučem tu ozljedicu oko tri tjedna iz Bundeslige, dolazi do upale aduktora živca, nisu ni liječnici sigurni što je to točno. Izbornik će odlučiti hoću li igrati protiv Francuske, a ja sam voljan igrati – poručio je Kramarić.

Mnogi su na utakmici Švedska – Hrvatska zamijetili male trzavice između Kramarića i Perišića. Ivan se naljutio na Andreja kada mu u jednoj situaciji nije dodao loptu.

– Odnos između Perišića i mene je odličan. Nema problema, volim s njim razgovarati, fenomenalan je dečko i igrač. Uživam igrati s njime. Pozitivno je što traži loptu, znači da ima samopouzdanja, a imam ga i ja kao napadač.

Eh, da sam zabio i Dinamu...

Što očekujete sutra u igri s Francuskom?

– Postoji razlika u kvaliteti, to svi vide. Mi smo svjetska razina, imamo i fenomenalnog Modrića, no oni imaju 50 svjetskih igrača koje mogu rotirati i žmireći. Želimo pobijediti Francusku, ali to ne ide preko noći. Moramo biti 300 posto na terenu, imati najbolji dan, a oni najlošiji, i moramo iskoristiti prilike. Na domaćem terenu, pred našim navijačima, imat ćemo priliku, no bilo bi glupo reći da ćemo je i iskoristiti. Francuska je ipak najbolja na svijetu! U zadnjoj utakmici s Francuskom, pa i u finalu SP-a igrali smo bolje, no oni su iskoristili prilike, mi nismo, a nogomet se igra za golove. Mi imamo veće posjedovanje lopte ili smo na terenu bolji, no broje se golovi – rekao je Kramarić.

Koliko ste nedavno bili blizu odlasku u Bayern?

– Moram reći da je to pitanje za mog menadžera. Bilo je kontakata, ali zadovoljan sam i sretan u Hoffenheimu. Bayern kao klub se nikada ne odbija, no trenutačno su možda tražene cijene bile nerealne. Znamo kakva je situacija u svijetu, bio sam svjestan da će to biti teško realizirati, ali uživam u svakoj minuti u Hoffenheimu. Živim ondje najljepše dane – zaključio je Kramarić.

Nikola Vlašić ustalio se u početnoj momčadi vatrenih, izbornik Zlatko Dalić jako mu vjeruje, a veznjak CSKA povjerenje vraća dobrim igrama i golovima. Zabio je prekjučer i Švedskoj.

– Protiv Švedske smo bili odlični 60 minuta, kasnije smo pali fizički, ali bila je to dobra utakmica. Puno smo bolji nego u rujanskom okupljanju, bolje igramo, nadam se da ćemo protiv Francuske nastaviti s pobjedama – kaže Vlašić, kojeg nije iznenadila izbornikova promjena sustava igre s 4-2-3-1 na 4-4-2.

– Meni je sve to isto, kako izbornik odluči, tako ću igrati. Bitno je da damo sve od sebe, tko god igra i na kojoj god poziciji.

Vlašić je kao klinac sanjao da će zabiti u Maksimiru.

– Ha-ha... Da, sanjao sam da ću zabiti u Maksimiru, ali u dresu Hajduka, a to, nažalost, nisam dočekao. Ali nije loše ni što sam sada zabio u dresu reprezentacije.

Odlaskom Rakitića, mnogi baš Vlašića vide kao njegova “nasljednika”.

– Ne smatram se nasljednikom Ivana Rakitića jer se takva karijera teško ponavlja. A i svaki novi igrač poseban je na svoj način. Želim biti Nikola Vlašić, a ne nečiji nasljednik – jasan je Nikola, koji jedva čeka priliku za uzvrat Francuskoj za prošlomjesečni poraz 2:4.

Svaka čast navijačima

– U toj utakmici smo u prvom poluvremenu bili bolji od Francuske, ali primili smo na kraju glupo dva gola. No, pokazali smo da se možemo s njima nositi.

Na kraju je Vlašić pohvalio gledatelje koji su ih po pljusku bodrili u Maksimiru.

– Meni je bilo hladno na terenu, a mogu misliti kako je bilo njima. Svaka im čast, jer ja možda i ne bih došao na utakmicu po takvoj kiši i hladnoći.

Ako vjeruješ u pobjedu reprezentacije, pregledaj Germania ponudu i dodatno zarazi