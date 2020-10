Dejan Lovren: Mislim da Dalić laže o snimci, a stadion ćemo izgraditi nakon Srba

Hrvatska nogometna reprezentacija sutra od 20:45 na Maksimiru igra susret protiv Francuske u Ligi nacija. S aktualnim svjetskim prvacima do sada smo igrali sedam puta i nikad ih nismo svladali.

No, nedavne pobjede protiv Švicarske i Švedske oraspoložile su izbornika hrvatske vrste Zlatka Dalića uoči sutrašnjeg ogleda protiv svjetskih prvaka Francuza na stadionu Maksimir. Premda je igra vatrenih daleko od ruskog izdanja, posljednja dva nastupa vratila su mir u kući.

- Ispred nas je važna utakmica, dolaze nam svjetski prvaci, najbolja momčad na svijetu. Ovo je najteža utakmica u ovom ciklusu. Svaka i minimalna pogreška protiv Francuza se kažnjava- kazao je Dalić dodavši:

- Imamo nekakvih dugova. Izgubili smo dva puta, bili smo blizu pobjede, ali smo zasluženo izgubili jer smo griješili. Moramo ispraviti te pogreške.

Naglasio je kako će vatreni protiv tricolora morati biti odgovorni i disciplinirani.

- Bit će najopasnije kada mi imamo posjed lopte, jer su Francuzi najopasniji kada uzmu loptu i krenu u kontri sa tri četiri igrača. Protiv Francuske drugi igraju nogomet, a oni pobjeđuju. Malo je frustrirajuće kada pokušavaš kroz pas igru, a oni zabiju četiri gola. Zato treba smanjti pogreške na minimum.

Izbornik je najavio i promjene u sastavu.

- Moramo se drugačije organizirati i paziti da se netko ne ozlijedi. Zbog toga ćemo napraviti nekoliko zamjena. Odmorit ćemo neke igrače koji su više igrali. Brekalo je igrao dosta utakmica, Melnjak također i to su igrači koje moramo poštedjeti i dati šansu drugim igračima. Uvest ćemo tri, četiri svježa igrača, ali nećemo pasti. Nećemo biti slabiji

Nažalost, za ogled protiv Francuske neće konkurirati Marcelo Brozović zbog kartona.

-Na toj poziciji imamo nekoliko igrača, Kovačić, Badelj, Rog, vidjet ćemo tko će zaigrati - dodao je Dalić komentiravši i zdravstveno stanje Andreja Kramarića.

- Za Kramarića ćemo vidjeti danas nakon treninga. Možda će startati od prve minute, a možda uđe kasnije ako bude potrebno.

Hrvatska je protiv Švedske odradila odličnih 60 minuta, pitanje je kako to produžiti.

- Igrali smo drugačiji sustav i zbog toga su se igrači više trošili. U tom sustavu čim jedan igrač počne padati, to se odazi na druge. Više nismo igrali visoki presing, a i premalo smo se odmarali u posjedu lopte. Pali smo u sporiji ritam i Šveđani su to iskoristili i radili nam probleme po lijevoj strani. To moramo popraviti, ali imamo vremena.

U prvom susretu u Parizu koji je Hrvatska izgubila s 2:4, nije bilo Luke Modrića.

- Luke nije bilo u prvoj utakmici, ali se vratio i reprezentacija s njima je puno bolja. On je naš kapetan i lider, uz njega svaki naš igrač je 20 posto bolji.

Dalić je istaknuo kako se nadao da će Francuzi slaviti protiv Portugala, a onda doći rasterećeni u Zagreb.

- Navijao sam da upišu pobjedu i osvoje tri boda kako bi rasterećeni stigli u Zagreb. Žele biti prvi u skupini i zbog toga im je bitna utakmica u Zagrebu. Neće biti lako, bitno je da ne gubimo lopte, da ne griješimo u posjedu. Oni puste posjed protivniku, a onda prijete iz kontre i polukontre. Oni su najskuplja i najbolja ekipa na svijetu i nije bitno tko će igrati, oni imaju tri momčadi koje imaju vrhunsku kvalitetu.

Još jednom je zahvaliona podršci koju pružaju našim igračima.

- Puno je ljepše igrati pred navijačima, bez obzira na njihov broj na stadionu. Protiv Švedske su došli na stadion po teškim uvjetima i to nam puno znači. Više puta pokazali koliko su strastveni i vezani za reprezentaciju - zaključio je Dalić.

Zatim je pred mikrofon stao Dejan Lovren. Prvo pitanje je bilo o njegovim riječima nakon poraza od Portugala.

- Volim razgovarati, ali ne držim prevelike govore. Nas nekoliko igrača smo pojačali ton uoči Francuza jer je ono protiv Portugala bilo nedopustivo. Nikad nisam individualno nikoga prozivao - rekao je Lovren koji smatra da mu je prelazak u Zenit iz Liverpoola bio odličan potez jer u Rusiji stalno igra.

Izbornik Zlatko Dalić je rekao da nikad nije pogledao snimku finala sa SP-a u Rusiji.

- Mislim da izbornik laže, sigurno je to pogledao. Ja sam gledao golove, pojavili su mi se na internetu.

Uslijedilo je pitanje o lošem stanju o maksimirskom stadionu na što je uslijedio oštar odgovor Lovrena.

- Sve reprezentacije nam se čude kako smo mi bili svjetski doprvaci u ovakvim uvjetima. Stadion je jedan od najružnijih u Europi. Protiv Švedske su nas ljudi gledali 90 minuta pod kišom, došlo mi je da im svima stisnem ruku. Nedopustivo je da je takav stadion i neki ljudi poput švedskog izbornika imaju puno pravo kada nas vrijeđaju. Mislim da su prioriteti poremećeni. Nama je prioritet žičara, a ne bolnice i slično. Ne tražimo stadion za sebe, nego za navijače. Ne treba to biti stadion od 50 tisuća, neka bude od 25 tisuća. Mislim da ćemo napraviti nacionalni stadion tek kad Srbi to naprave.