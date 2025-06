Kraj sage: Evo zašto se toliko dugo čekala objava s Poljuda koja je razveselila sve hajdukovce

Hajduk je jučer i službeno potvrdio da će momčad do ljeta 2028. voditi Gonzalo Garcia. Španjolsko-urugvajski trener posljednjih je tjedana dogovarao uvjete odlaska iz Istre i prelaska na Poljud. Od jučer su i službeno ostvareni svi preduvjeti za angažman trenera u kojem u Splitu vide potencijal neophodan za iskorak koji priželjkuju svi navijači Hajduka proteklih dvadesetak godina. Gonzalo Garcia zadnjih je mjeseci uglavnom izazivao pozitivne reakcije implementacijom svoje nogometne filozofije u Istri. Nogometni kroničari i analitičari uglavnom su se pozitivno izražavali o poslu koji je Garcia obavljao u Puli. Predstavljanje novog trenera na Poljudu bit će obavljeno sljedeći tjedan.

Prve informacije o njegovu dolasku pojavile su se odmah nakon završetka SuperSport HNL-a, no realizacija transfera potrajala je više od dva tjedna zbog pregovora oko odštete. Hajduk i Garcia brzo su postigli dogovor, no problem je nastao s Istrom 1961, koja je čvrsto inzistirala na jednokratnoj isplati, dok su Splićani pokušavali dogovoriti plaćanje na rate. Na kraju je Hajduk pristao na uvjete pulskog kluba i uplatio odštetu u iznosu od 530 tisuća eura. Završna dokumentacija dovršena je tek prije nekoliko dana, a dodatnu komplikaciju izazvala je situacija između Garcije i Istre oko isplate plaće za lipanj. No sudeći po tonu oproštajne poruke na službenoj stranici Istre 1961, rastanak i nije protekao u najpozitivnijem ozračju.

– Gonzalo Garcia više nije glavni trener Istre 1961. Trener Garcia odlučio je raskinuti postojeći ugovor s klubom... – stoji, između ostaloga, u priopćenju u kojem nema uobičajene zahvale na rastanku.

Gonzalo García nije samo ime koje svojim taktičkim zamislima unosi nemir među HNL velikane. Njegova veza s Pulom i Istrom 1961 seže dublje od zelenog travnjaka. Nakon prvog uspješnog mandata i kratkog izleta u Portugal, Garcia se početkom 2024. vratio u grad gdje se, kako je sam rekao, sa svojom obitelji osjeća izvanredno, toliko da je odlučio kupiti obiteljsku kuću, čvrsto ukorijenivši svoju budućnost u istarskoj zemlji. Njegova supruga Alba, sin Martín i kći Adriana potpuno su se aklimatizirali na život u Istri. Djeca pohađaju lokalnu školu, a obitelj uživa u mirnom i susretljivom okruženju koje Pula nudi.

– Prekrasno nam je. Ljudi su nekako mirni i susretljivi. Hrana je spektakularna... Sve je kao kod kuće – istaknuo je Garcia, dodajući kako posebno voli istarski pršut:

– Nemam neko tipično istarsko jelo koje volim, ali tu su tjestenina, janjetina, krumpir, pršut.... Kad treniramo u Balama, obično odemo u jedan restoran gdje se fino najedemo – otkrio je novopečeni trener Hajduka.

Ta opuštena atmosfera, gdje se "ljudi ne pretvaraju da su nešto što nisu," ključna je za sreću njegove obitelji i njegovu stabilnost. Odluka o kupnji kuće nije došla slučajno. Prije povratka u Pulu, Garcia je odbijao brojne, često financijski izdašnije ponude, jer nijedna nije nudila viziju projekta koja bi ga emotivno privukla i omogućila mu obiteljski mir. Povratak u Istru bio je motiviran ne samo sportskim ambicijama obnovljenog kluba već i željom da obitelji pruži stabilno okruženje. – Djeca su se, kao i supruga, odlično snašla u Puli i Istri – objasnio je svoju odluku o trajnom vezivanju za poluotok, gdje se osjeća "kao kod kuće", a sada će svoj dom preseliti nekoliko stotina kilometara južnije, u jednako sunčani i srdačni Split.