Kraj ljubavnog trokuta? Zvijezda je ljubila kćer bivšeg izbornika, a sad ima novu djevojku

Nakon medijskih napisa o navodnom ljubavnom trokutu, zvijezda Atlético Madrida, Robin Le Normand, pojavio se na crvenom tepihu s atraktivnom novom partnericom. Španjolski reprezentativac bio je elegantno odjeven dok je u ponedjeljak u Madridu pozirao uz manekenku Cassandru Cano na dodjeli svjetskih sportskih nagrada Laureus za 2025. godinu. Kako prenosi Daily Mail, par je bio nasmijan te su primijećeni u dubokom razgovoru dok su prolazili crvenim tepihom.

Javno pojavljivanje Le Normanda s Cano dolazi nakon završetka medijske priče o 'ljubavnom trokutu' u kojem su sudjelovali on, kći trenera PSG-a Luisa Enriquea - Sira Martinez - i zvijezda Barcelone, Ferran Torres. Martinez i Torres započeli su vezu prije više od tri godine, dok je Torres igrao za Manchester City, no prekinuli su u svibnju 2023. kako bi se, navodno, usredotočili na svoje karijere. U travnju 2024. pojavili su se izvještaji da 24-godišnja Martinez izlazi s Torresovim suigračem iz reprezentacije, Le Normandom, iako to nikada nije službeno potvrđeno.

Međutim, situacija se dodatno zakomplicirala u veljači ove godine kada su Torres i Martinez potaknuli glasine o pomirenju putem društvenih mreža. Ponovno su se zapratili na Instagramu, a Torres je čak lajkao jednu njezinu nedavnu fotografiju s Maldiva, iako je lajk kasnije uklonio nakon što su to primijetili pažljivi obožavatelji. Prema pisanju El Nacionala, Martinez se zaljubila u Torresa dok je igrao za City, a njezin otac, Luis Enrique, već ga je bio odabrao za španjolsku reprezentaciju dok ju je vodio.

Torres je igrao za Manchester City od kolovoza 2020. do siječnja 2022., a za španjolsku seniorsku reprezentaciju debitirao je mjesec dana nakon dolaska na Etihad. Nakon transfera vrijednog 55 milijuna funti u Barcelonu, par je živio zajedno, no razišli su se u svibnju 2023. Sira Martinez, koja se bavi konjičkim sportom od djetinjstva i ima preko 340.000 pratitelja na Instagramu, navodno je željela dati prioritet svojoj sportskoj karijeri.

Robin Le Normand, rođen u Francuskoj, karijeru je započeo u Brestu, no 2023. godine dobio je španjolsko državljanstvo te je iste godine s reprezentacijom Španjolske osvojio UEFA Ligu nacija. Trenutno igra na poziciji središnjeg braniča za madridski Atletico. Obitelj Martinez i Luis Enrique doživjeli su veliku tragediju 2019. godine smrću Sirine sestre Xane, koja je preminula u dobi od 9 godina od raka kostiju. Enrique je otkrio da se Xana borila s osteosarkomom 'pet intenzivnih mjeseci' i opisao ju je kao 'zvijezdu koja vodi našu obitelj'.

Govoreći 2020. za Vanity Fair, Sira je priznala da na život gleda drugačije nakon sestrine smrti. "Vrlo sam osjetljiva, ali kad trebam biti jaka, mogu to biti," rekla je. "Ono što sam doživjela sa sestrom natjeralo me da drugačije gledam na život. Prije sam se žalila na najmanje probleme, a sada zastanem i kažem si da moram živjeti život i uživati u svakom trenutku; nikad ne znaš kada će završiti." Čini se da je Le Normand sada okrenuo novu stranicu pojavljivanjem s Cassandrom Cano, ostavljajući iza sebe komplicirane ljubavne priče o kojima su mediji izvještavali.