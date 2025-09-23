Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 166
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
TRENER DINAMA

Kovačević: Žao mi je da nema Mourinha da se zagrlim s njim kao Kruno Jurčić

Zagreb: Konferencija za medije GNK DInamo uoči utkmice s Fenerbahce S.K.
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Hina
23.09.2025.
u 19:11

"Veselim se što u prvoj utakmici igramo protiv tako atraktivnog suparnika. Imao sam nekoliko europskih utakmica kao igrač Varteksa, ali ovo mi je sigurno najveća. No, ipak je najvažnija ekipa," kazao je Kovačević

Nakon uspješno odrađenog gostovanja na Poljudu u najvećem derbiju hrvatskog nogometa, nogometaše Dinama u srijedu na stadionu Maksimir protiv turskog velikana Fenerbahčea očekuje otvaranje europske sezone.

Plavi ovoga ljeta nisu morali igrati europske kvalifikacije već su na osnovu klupskog koeficijenta direktno izborili plasman u Europsku ligu.

Na otvaranju drugog po jačini klupskog natjecanja "Starog kontinenta", Dinamo će u srijedu na stadionu Maksimir odmjeriti snage protiv Fenerbahčea. U drugom kolu Dinamo će 2. listopada gostovati u Bačkoj Topoli protiv Maccabija iz Tel Aviva, potom slijedi gostovanje u Švedskoj protiv Malmoa (23. listopada), zatim u Zagreb dolazi Celta (6. studenoga), "Modri" potom putuju u Lille (27. studenoga), slijede dva domaća ogleda protiv Real Betisa (11. prosinca) i FCSB-a (22. siječnja), te gostovanje kod Midtjyllanda (29. siječnja).

Podsjetimo, momčadi od prvog do 8. mjesta idu izravno u osminu finala, a klubovi od 9. do 24. mjesta idu u play-off nokaut faze, odnosno 16-inu finala. Preostalih 12 klubova na kraju ligaške faze ispada iz natjecanja.

"Svi jedva čekamo početak europske sezone. Čeka nas atraktivni protivnik, turski velikan. Znamo kakve pojedince imaju. U dobro smo stanju nakon Poljuda i siguran sam da ćemo dati sve od sebe. Imamo još jedan trening, energija mora biti na maksimumu," kazao je Dinamov trener Mario Kovačević.

"Možda rezultati nisu takvi kakve su očekivali, imaju novog trenera, sigurno će biti sve bolji i bolji. Momčad s takvim igračima mora proigrati, nadam se da to neće biti sutra," kazao je.

Za njega će to biti europska trenerska premijera.

"Veselim se što u prvoj utakmici igramo protiv tako atraktivnog suparnika. Imao sam nekoliko europskih utakmica kao igrač Varteksa, ali ovo mi je sigurno najveća. No, ipak je najvažnija ekipa," kazao je.

Sastav nije otkrio, no komentirao je plan igre.

"Imamo jasan plan, dobro smo analizirali njihovu ekipu. Čuli smo se i s Livakovićem, dobro smo se pripremili," kazao je Kovačević.

"Sigurno nećemo puno mijenjati u odnosu na Poljud, moram još vidjeti u kakvom energetskom stanju."

Nije se želio zamarati s predviđanjima gdje će Dinamo završiti ove sezone u Europi.

"Idemo utakmicu po utakmicu. Mi smo u jednom procesu i mene zanima kako ćemo reagirati. Imamo dosta igrača kojima će ti biti prve utakmice u Europi. Naš osnovni cilj je proći skupinu," istaknuo je.

Komentirao je i činjenicu da Mourinho više nije trener turskog sastava.

"Malo mi je žao, ali oni imaju sjajnog trenera koji ima svoje ideje" kazao je dobacivši sa smiješkom "pa da se i ja zagrlim s Mourinhom, a ne samo Kruno Jurčić".

Novinarskoj konferenciji na maksimirskom stadionu prisustvovao je i kapetan Josip Mišić.

"Privilegija je što ovako kasno startamo u Europi. To moramo zahvaliti prijašnjim generacijama, ali i nama prošle godine jer nismo bili prvaci, bili smo drugi, pa smo ušli u Europsku ligu," kazao je Mišić sa smiješkom.

"Pobjeda u Splitu nam je olakšala, imamo dosta igrača koji nisu igrali europske utakmice. No, shvatili su gdje su i u kojem klubu igraju, siguran sam da neće imati tremu," dodao je.

Za Fener je do ovoga ljeta branio bivši igrač Dinama i vratar hrvatske vrste Dominik Livaković. Mišić je otkrio jesu li se čuli.

"Nismo se čuli, bilo je premalo vremena," dodao je.

Mišić je jedan od rijetkih igrača koji je ostao u klubu.

"Znali smo da neće biti lako, bilo je puno novih igrača i nepoznanica. No, imali smo dobre pripreme, a u sedam utakmica u prvenstvu smo bili dobri. Nije lako dobiti tri gostujuća derbija. Dobro smo si kliknuli, imamo spoj mladosti i iskustva što je dobitna kombinacija i siguran sam kako ćemo još napredovati

Mišić je istaknuo kako bi "pobjeda olakšala put prema idućim utakmicama."

"Moramo biti spremni na sve utakmice. Očekuje nas jaka momčad, morat ćemo biti na maksimumu kako bi osvojili tri boda. Gledao sam utakmicu protiv Benfice, večeras ćemo imati analizu. Imaju sjajne pojedince i morat ćemo pripaziti."

Otkrio je i koja su njegova europska očekivanja od plavih ove sezone.

"Možda protivnici nisu atraktivniji, ali nitko ovdje nije slučajno. Ne mogu reći da smo protiv nekoga favoriti, to će biti 50-50 utakmice. I nas se nešto pita, siguran sam kako ćemo skupljati bodove," kazao je. 

Zlatko Dalić objavio popis Hrvatske za ključne utakmice kvalifikacija: Evo koga je pozvao u vatrene
Ključne riječi
Dinamo mario kovačević

Komentara 1

Pogledaj Sve
EJ
ejStef
19:25 23.09.2025.

Hm, znači bitnije je zagrliti se nego pobijediti? Jurčić je navalio na Mourinha da je ovom bilo neugodno... Ova impresioniranost nije dobra, umjesto stava rasturit ćemo ih, stav je wow, pa mi igramo Europu... Svašta...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Premier League - AFC Bournemouth v Newcastle United
Video sadržaj
EDDIE HOWE

Trener Newcastlea zamolio navijače za malo strpljenja: 'Još se navikavamo na život poslije Isaka'

Švedski golgeter, koji je u tri sezone u dresu "Svraka" upisao 62 gola i 11 asistencija, u završnici ljetnog prijelaznog roka preselio je u Liverpool, koji je za njega platio 150 milijuna eura. Isaka je zamijenio 198 cm visoki centarfor Nick Woltemade (23), za kojeg su Stuttgartu platili 75 milijuna eura odštete, čime je postao najskuplje pojačanje u povijesti Newcastlea

Učitaj još