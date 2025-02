Košarkašice u lovu na Europsko prvenstvo. Niti pobjeda im ne garantira plasman

Košarkašice Hrvatske u nedjelju će u Gospiću protiv Austrije odigrati posljednju kvalifikacijsku utakmicu u skupini za odlazak na Europsko prvenstvo koje će se ove godine igrati u četiri zemlje. Situacija je takva da ćemo biti sigurno drugi u skupini, s omjerom 4-2, no to nam ne garantira da ćemo otići na europsko prvenstvo. Naime, sistem natjecanja je takav da osam pobjednika skupina ide izravno na EP. Njima se dodaju četiri domaćina – Njemačka, Italija, Češka i Grčka, te još četiri najbolje drugoplasiran sastava iz osma skupina. Kako sada stvari stoje svih osam drugoplasiranih moglo bi završiti an omjeru 4-2 i onda će se gledati ukupan omjer postignutih i primijenih koševa.. U prijevodu, kreće jurnjava za koš razlikom u posljednjem kolu.

Kada se ne bi gledalo zadnje kolo Hrvatska bi upala na europsko prvenstvo. Uoči gostovanje Austrijanki imamo +41 što je malo u odnosnu na Litvu ili Belgiju (op.p. igraju međusobno). Tko god od ova dva sastava izgubi imat će dobru koš razliku. Belgija je na plus 190, a Litva na plus 92. Bolje od nas bit će Britanke koje već sada imaju plus 97 i utakmicu sa slabašnom Danskom. U skupini H je zanimljiva situacija,. Tamo bi na kraju tri reprezentacije mogle završiti na omjeru 4-2, a nama bi odgovaralo da izravno na EP ode Luksemburg koji za sada ina plus 69 koš razliku. Nama bi pobjeda nad Austrijankama od 50 koševa razlike jamčila prolaz na EP. Pobjeda od 20 ili 30 koševa razlike već bi bila upitna hoćemo li se ugurati među četiri najbolje drugoplasirane reprezentacije.

Tko nam sve prijeti u zadnjem kolu? Mađarska je na plus 38 i ide u goste slaboj Bugarskoj. Teško je opet vjerovati da će tamo ostvariti baš veliku pobjedu. Latvija ima minus 15 ali u zadnjem kolu dočekuje Irsku koja u pet utakmica ima minus 244 što znači da su u prosjeku gubile 48,8 pogodaka razlike. Tim bi Latvija mogla do velikog plusa. Slovačka ima plus 12 i utakmicu protiv slabog Islanda. Portugal će ugostiti Srbiju koja je s 5-0 već na EP, a tamo bi mogao i Portugal ako pobijedi. U tom slučaju bi obje reprezentacije imale 5-1 i sigurno ibi prošle dalje.

U zadnjem kolu radit će kalkulatori, to je jedan kroz jedan. Sad, ne igraju se sve utakmice u isto vrijeme što bi bilo pošteno. Satnica nam ide na ruku jer prije nas svi igraju. Bugarska – Mađarska (18 sati), Litva Belgija (14 sati), Irska – Latvija (18), Slovačka – Island (18), Portugal – Srbija (18), Švicarska – BiH (16), te Crna Gora – Luxemburg (16). Naša utakmica na rasporedu je u 19.30 sati i tko je slagao raspored, svaka mu čast. Možda će dobiti i nagradu ako dobro izračunamo i plasiramo se na Europsko prvenstvo. Hrvatska je do sada nastupila na sedam europskih prvenstava. Najbolji plasman nam je peto mjesto iz 2011. godine. Na prošlom EP-u, 2023. godine, nismo igrali jer smo u kvalifikacijama bili iza Srbije, u skupini od samo tri reprezentacije pa se nismo mogli nadmetati ni za najbolje drugo mjesto.