Dončićeva majka objavila emotivnu poruku. Evo što je napisala o povijesnoj razmjeni

Reakcije na razmjenu kojom je Luka Dončić stigao u Los Angeles Lakerse nastavljaju pristizati. Slovenac je jedan od najboljih košarkaša u NBA ligi, a selidba je bila poprilično neočekivana. Dallas Mavericksi su umjesto njega dobili Anthonyja Davisa. Dončić je ozlijeđen pa će momčad iz Los Angelesa morati pričekati na njegov prvi nastup, no pojavljivanjem uz LeBrona Jamesa u utakmici protiv Clippersa podiglo je puno prašine.

Glasine su kružile da ga Mavericksi više nisu željeli zbog problema u kontroli kilaže. O tome je progovorio Shaquille O'Neal, slavni bivši centar Lakersa. "On meni ne izgleda kao da nije u formi. Ne znam na što misle kada kažu "van forme" – je li debeo, ima li 'six pack'? Jedan od mojih najboljih prijatelja rekao mi je da je debeli Luka bolji od 99,99 posto bekova u ligi", smatra O'Neal pa dodaje:

"Luka koji je u formi pet godina zaredom je u prvom timu NBA lige. Ovaj "debeli" Luka je također pet godina u prvom timu NBA lige. Ako je to razlog da ga pustite... Krivim menadžment za to i rekao bih da je postojao bolji način da se to riješi", istaknuo je O'Neal. Nakon razmjene se emotivnom porukom putem društvenih mreža javila Dončićeva majka.

"Samo želim da znaš koliko sam ponosna na tebe što započinješ ovo novo poglavlje na svom putovanju. Uvijek si pokazivao snagu, hrabrost i odlučnost i ne sumnjam da ćeš učiniti nevjerojatne stvari. Bez obzira na izazove koji ti se nađu na putu, zapamti da imaš sve u sebi da se nosiš s njima. Ostani vjeran sebi, vjeruj svojim sposobnostima i nemoj se bojati osloniti se na one kojima je stalo do tebe kada ti je potrebna podrška. Uvijek sam tu za tebe, bodrim te na svakom koraku i jedva čekam vidjeti kamo će te ovo putovanje odvesti! Uz svu moju podršku, Tvoja mama", stoji u objavi.