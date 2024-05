VIDEO Internet bruji o potezu mlade Hrvatice, pogledajte što je napravila

Hrvatska karatistica Ema Sgardelli (19) osvojila je broncu na nedavnom turniru Svjetske karate lige u Antalyi. Četvrtfinale je izborila prvim mjestom u kvalifikacijskoj skupini. Ostvarila je pobjede protiv Turkinje Samine Yalcin 8-0, te Njemice Michelle-Sydney Ott 6-0, a remizirala s još jednom turskom predstavnicom Serap Arapoglu Ozcelik 0-0.

U susretu za ulazak među četiri najbolje Ema je pobijedila Talijanku Erminiu Perfetto 1-0, da bi u polufinalu uvjerljiva bila Venezuelanka Yorgelis Salazar 6-1. U meču za brončanu medalju Ema je slavila protiv Španjolke Mireie Oliveira Vizuete 5-0.

Semi-final of #Karate1Antalya. A few seconds on the clock. Yorgelis Salazar 🇻🇪 suffers an injury. Instead of going for the match, Ema Sgardelli 🇭🇷 does this...



This is Karate!



