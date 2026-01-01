Slavni nogometaš zarađuje gomilu novca, a ne zna što bi od očaja. Platit će mu samo da ode...

Prema novom izvještaju engleskog radija TEAMtalk, Fulham navodno planira potez za dovođenje Raheema Sterlinga, koji se, uz braniča Axela Disasija i napadača Davida Datra Fofanu, nalazi u skupini nepoželjnih igrača koji trenutno treniraju odvojeno od prve momčadi Chelseaja. U izvješću se tvrdi da je Chelsea spreman pokriti ogroman dio Sterlingove tjedne plaće od navodnih 325.000 funti (oko 375.000 eura) u pokušaju da progura njegov odlazak već u zimskom prijelaznom roku.

Ipak, izvješće zaključuje kako Fulham prioritet daje drugoj ponudi za napadača PSV Eindhovena, Ricarda Pepija, nakon što je The Athletic ranije otkrio da je prva ponuda kluba od 29,7 milijuna eura odbijena ranije ovog tjedna. Dvadesetdvogodišnji napadač američke reprezentacije ove je sezone u sjajnoj formi za vodeću momčad Eredivisie, postigavši deset golova u 21 nastupu u svim natjecanjima, dok je u sezoni 2024-25 zabio 17 puta u 28 utakmica.

Nakon što mu je menadžer Enzo Maresca još ljetos poručio da nema budućnosti u Chelseaju, BBC je izvijestio da je Fulham izrazio interes za potpisivanje Sterlinga, čiji ugovor istječe u lipnju 2027. godine. Bivši napadač Liverpoola navodno bi radije ostao u Londonu sa svojom obitelji, pogotovo jer se njegov sin Thiago ljetos pridružio omladinskoj akademiji Arsenala. Interes za 31-godišnjaka pokazali su i njemački Bayer Leverkusen te talijanski velikani Juventus i Napoli, a sva tri kluba natječu se u ovosezonskoj Ligi prvaka.

Engleski reprezentativac, koji je za nacionalnu vrstu odigrao 82 utakmice i postigao 20 golova, pridružio se Chelseaju iz Manchester Cityja u srpnju 2022. za 57,3 milijuna eura. Odigrao je 81 utakmicu za Plavce i zabio 19 puta. Nakon što Sterling ljetos nije uspio osigurati transfer, trener Chelseaja Maresca u rujnu je odbacio bilo kakvo suosjećanje, izjavivši da njegov otac ima teži život kao ribar nego takozvani 'odbačeni' igrači njegova kluba. "Bio sam u Raheemovoj i Axelovoj situaciji kao igrač. Sigurno znam da to nije najbolji osjećaj. Zbog različitih razloga, situacija je takva kakva jest, ali znam da im klub pruža uvjete da rade na pravi način", rekao je Talijan, a zatim dodao: "Moj otac ima 75 godina i 50 godina je ribar, radi od dva ujutro do deset ujutro. To je težak život, a ne posao nogometaša. Kada se ne nađe rješenje, igraču pružite sve alate za treniranje, ali ako niste u momčadi, niste u momčadi. Ne radi se tu o Chelseaju, tako je u svakom klubu na svijetu."

U međuvremenu, nakon teškog početka sezone, Fulham je posljednjih tjedana doživio preokret, a momčad Marca Silve pobijedila je u pet od posljednjih sedam utakmica Premier lige. Klub iz zapadnog Londona osigurao je pobjede protiv Sunderlanda, Tottenham Hotspura, Burnleyja, Nottingham Foresta i West Hama, a zabijali su i u tijesnim porazima od Manchester Cityja i Crystal Palacea. Ipak, unatoč tome što se Fulham popeo na 12. mjesto na ljestvici, samo četiri boda iza petoplasiranog Chelseaja, Silva inzistira na tome da nedavni uzlet forme neće natjerati klub da preispita svoju transfer strategiju u siječnju.

Na pitanje o zagušenom rasporedu s kojim se svaki premierligaški klub trenutno bori, portugalski je strateg rekao: "Velik je to izazov. Nevjerojatno, opterećenje utakmicama je vrlo teško. Nakon utakmica s Palaceom, gotovo je nemoguće pripremiti i oporaviti igrače. Rizik od ozljeda je ogroman. Posljednji rezultati ne mijenjaju ono što trebamo učiniti u prijelaznom roku. Svi se slažemo, i stručni stožer i uprava, oko onoga što nam je potrebno. Ništa se nije promijenilo, imamo pune ambicije ove sezone. Jasno je što nam treba, a uprava pokušava dovesti igrače na pozicije koje su nam potrebne. Nije pošteno sada početi govoriti o kojim pozicijama se radi. Što više kvalitete i konkurencije imate, to bolje trenirate i imate veće šanse za uspjeh", zaključio je Silva.