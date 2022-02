Kopić: Pokazali smo kako je slatka ova pobjeda! Rendulić: Kornera vjerojatno nije bilo

Dinamo je slavio protiv Gorice na Maksimiru 2:1. Bila je to jedna infarktna završnica plavoga kluba. Nakon što je od 65. minute stajalo 1:1 na semaforu golovima Ademija i Kalika, u 80. je Franjić promašio 'mrtvaca', a onda je Oršić sjajnim volejem nakon ubačaja iz kornera doveo plave do konačne pobjede. No, nakon utakmice - opet repovi.

Trener Gorice Krunoslav Rendulić nakon utakmice se požalio da kornera nije bilo.

- Prije svega, čestitam momcima. Ponosan sam na njih, igrali su bez greške. Bili smo kompaktni i izuzetno dobri u obrani, a i opasni u napadu. Nažalost, drugi gol je došao tri minute prije kraja iz vrlo vjerojatno nepostojećeg kornera, no nije to najgora stvar. Najgore je što smo ostali bez Lovrića za sljedeću utakmicu, a prve prognoze nisu baš optimistične što se tiče njegove ozljede. Dinamo nas je pritiskao u drugom dijelu. S obzirom na njihovu kvalitetu, to je očekivano. Mi smo imali puno problema, igrali su nam rekonvalescenti Krizmanić, Pršir, Suk... Babec je imao kartone. Ali uz sve probleme smo pokazali dobru igru i dobru energiju. Ako budemo na tom nivou i dalje, nema straha za nas.

Osim gubitka boda u zadnjim minutama, za Rendulića je loša vijest i ozljeda Kristijana Lovrića. Goričin trener odmah je izvijestio o lošim prognozama. Lovriću je, izgleda, pukao kvadriceps, dodatne pretrage dat će i točnu dijagnozu i jačinu ozljede, ali i ovako, na prvi pogled, jasno je da će Lovrić propustiti iduće utakmice.

- Nažalost, ostali smo bez Lovrića na dulje vrijeme, nije nam baš bio sretan dan. Prve prognoze nisu baš optimistične, izgleda da je ozljeda malo ozbiljnija. Vidjet ćemo što ćemo napraviti, tko će ga zamijeniti - kazao je Rendulić.

S druge strane, Željko Kopić je zadovoljan onime što su njegovi igrači pokazali, a koliko im ova pobjeda znači vidjelo se po reakciji nakon pobjedničkog gola, a to je potvrdio i on sam.

- Zahtjevna utakmica, ali zaslužena tri boda. Koliko je slatko pokazala je reakcija svih, igrača, klupe, stožera, navijača, koji su nam davali izuzetnu podršku, a ovo je bio šlag na tortu. Ušli smo jako dobro prvih 10-ak minuta, Gorica je ušla s pet igrača u zadnjoj liniji, tako dosad nisu igrali, s čvrstim blokom i tranzicijom. Nakon tih 10 minuta bili smo dominantni u posjedu, ali nismo bili opasni. Nakon grešaka u dodavanjima i izgubljenih duela znalo je biti opasno i pred našim golom. U poluvremenu smo napravili promjene u geometriji, postavili se drugačije na terenu i zasluženo došli do pobjede. Nakon primljenog gola smo dominirali, mogli smo i prije zabiti drugi gol, što puno govori o mentalnoj snazi i želji da se dobije ova utakmica.

Koliko cijela situacija oko Dinama buja, koliko je prvenstvo konkurentno, sve se odražava i na igrače, a dinamovci sjajno reagiraju pod pritiskom. Pokazuje to i njihov sjajan pobjednički niz.

- Svakog dana na svakom treningu vidim odlučnost da damo sve za ovaj klub, za dres i pobjeđujemo iz utakmice u utakmicu. Imamo sedam pobjeda u nizu, što je ozbiljan rezultat, šest prvenstvenih i West Ham. I imamo priču koju pokušavamo nadograđivati. Ovakve teške situacije i pristup do zadnje minute samo su potvrda svega toga.