Brune Petkovića nema drugu utakmicu zaredom, a njegova konkurencija igra odlično...

Dok je Dinamo u našoj ligi zaredao s pobjedama, u drugom dijelu sezone nastavio tamo gdje je stao prije zimske stanke, svoju seriju nastavila je i Gorica. Na žalost po njih, riječ je o negativnoj seriji, Gorica je upisala i treći poraz zaredom. Nakon domaćeg poraza od Šibenika (2:3) u posljednjem kolu jesenskog dijela, stigli su porazi u Puli (1:2), a onda i rezultatsko "stradavanje" na svom travnjaku s 0:4 od Hajduka. A sad dolaze u Maksimir u goste Dinamu.

Renduliću se trese stolica

– Tri poraza zaredom nisu ugodna, ali atmosfera u svlačionici je motivirajuća i pozitivna, i takva treba ostati. Nadamo se da ćemo već danas protiv Dinama odigrati puno bolje i ostvariti puno bolji rezultat. Kad god igrate protiv tako jakog protivnika kao što je Dinamo, morate se prilagoditi. Pokušat ćemo odigrati čvrsto, agresivno i napadački pa ćemo vidjeti što će biti – rekao je trener Gorice Krunoslav Rendulić koji ne može računati na kartoniranog Hrvoja Babeca i ozlijeđenog Tonija Fruka.

Nije mu lako, jer već su krenule kuloarske priče kako novi poraz, pa makar bio i od Dinama, neće preživjeti na klupi kluba iz Velike Gorice iako je stanje na tablici za ovaj klub vrlo mirno, eventualno mogu s petog pasti na šesto mjesto ako Lokomotiva pobijedi Istru u Puli.

Dinamo ima namjeru nastaviti svoju odličnu rezultatsku seriju, ostati usamljen na vrhu ljestvice. Važni su im i ovi bodovi, ali važna im je i pobjeda jer pred plavima je vrlo gust i nezgodan raspored sve do kraja veljače. Naime, u četvrtak igraju u Sevilli prvu utakmicu nokaut-faze Europske lige, pa ih čeka dvoboj s Lokomotivom, pa uzvrat sa Sevillom i onda idu na derbi u Osijek.

Iako o Sevilli plavi još ne žele govoriti, sigurno je da će im u podsvijesti biti i ta utakmica, no valja im prvo apsolvirati susjede iz Velike Gorice. Doduše, Gorica im je dosad bila "mušterija" koju su redovno pobjeđivali, tako je bilo i u dva dosadašnja susreta u ovoj sezoni, 1:0 u Maksimiru, a onda 2:0 u Velikoj Gorici po teškim uvjetima, po magli u kojoj se ništa nije vidjelo i bilo je na rubu regularnosti. No, plavi su pogocima Petkovića iz jedanaesterca, te onda Andrića stigli do pobjede od 2:0.

Sad Petkovića neće biti, drugi put zaredom u Puli je dobio karton koji ga baca iz konkurencije, a tek se vratio nakon ozljede i bolesti. No, Kopić se ne mora puno brinuti, Komnen Andrić je u odličnoj formi i uz Oršića će prijetiti gostima.

– Zadovoljan sam kako smo odradili prve dvije utakmice, kako smo trenirali tijekom tjedna, pristupom igrača. Istina je da u zadnje vrijeme pobjeđujemo Goricu, ali je, kao i protiv Istre, te su utakmice zahtjevne. No, liga nam je takva, Gorica ima tri poraza u nizu, ali su prije pokazali kvalitetu, dobili su Rijeku. Svjesni smo da je to zahtjevan suparnik – rekao je trener Dinama Željko Kopić koji ne može računati ni na ozlijeđenog Dinu Perića.

No, ima veliki i kvalitetan kadar iz kojeg može složiti odličnu momčad protiv Gorice koja je, otkako je u prvoligaškom društvu pokazala da je konkurentna, stalno joj je korak ili dva falio da izbori i mjesto koje vodi u Europu.

Vidjet ćemo s Emrelijem

– Gorica stalno pokazuje koliko je kompaktna, agresivna, dobro funkcionira, opasni su iz prekida preko Lovrića. Igraju po svom stalnom obrascu, sigurno da im je ona ozljeda Suka teško pala, poremetila ih jer im je jako važan za njihov sustav igre, a sad im se i vratio – hvali Goricu trener Dinama.

U Maksimiru više nema Gavranovića koji je Gorici zabio dva hat-tricka, neće biti ni Petkovića, no tu su već spomenuti Oršić i Andrić, pa Jurić, a plavi su kupili i azerbajdžanskog napadača iz poljske Legije Mahira Emrelija.

– Emreli trenira s momčadi i do utakmice ćemo vidjeti hoće li kandidirati. Imamo kvalitetne igrače za igru prema naprijed, no mi svojom igrom moramo omogućiti napadačima da budu i statistički uspješni protiv Gorice koja će sigurno biti čvrsta i kompaktna i kroz svoju igru pokušati doći do prilika – zaključio je Željko Kopić koji je nakon starta na klupi Dinama i 0:2 poraza u Maksimiru od Hajduka nanizao samo pobjede, nad West Hamom u gostima, pa je pobijedio Slaven Belupo, Istru, Hrvatski dragovoljac, Rijeku i onda ponovno Istru.