UŽIVO Gorica traži popravak imidža u Maksimiru: Emreli nije ni na klupi plavih

- Kakva je momčad Gorica? Momčad koja je kompaktna, agresivna, koja dobro funkcionira unutar sustava. Imaju kvalitetan prekid preko Lovrića. U principu sve što igraju je na neki sličan način po tom obrascu koji pokušavaju njegovati. Sigurno da ih je ozljeda Suka poremetila, on se isto sada vraća. To je ekipa koja ima svoje kvalitete i koja će se pokušati što prije izvući iz tih rezultatskih problema u kakvim se nalaze. Bit će organizirani, čvrsti, kompaktni. Gorica je imala svoje prilike i u ovom trenutku nisu rezultatski na razini očekivanja, ali liga je takva. Svatko u sljedećoj utakmici traži popravak dojma, no to je na njima. Mi moramo biti na najvišoj razini da bi pobijedili.

