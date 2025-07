Kontroverzni Srbin šokirao zemlju, ovo što je rekao mnogima se neće svidjeti

"Da sam znao da će biti ovako, vjerojatno ne bih ni dolazio!" Tim je riječima, koje zvuče više kao vapaj nego kao obična izjava, Nenad Lalatović opisao stanje u kojem se našao nedugo nakon dolaska u Podgoricu. Na konferenciji za medije uoči utakmice drugog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu protiv moldavskog Milsamija, kontroverzni je trener otvorio dušu i priznao da se našao u nezavidnoj situaciji. Umjesto da se momčad pojača za europske izazove, ona je oslabljena, a u klubu vlada potpuni organizacijski vakuum s kojim se ne zna nositi. Lalatović je istaknuo kako je očekivao dva ili tri pojačanja, no umjesto toga, suočen je s odlaskom ključnih igrača i nedostatkom sugovornika u upravi.

Problemi su, naime, puno dublji od samog igračkog kadra. Predsjednik kluba Boško Kovačević podnio je ostavku, a uprava, kako se čini, postoji samo na papiru, ostavljajući trenera i igrače na cjedilu. Vrhunac kaosa bio je odlazak Dragana Grivića, jedinog klasičnog desnog beka u momčadi, u bugarski CSKA. Lalatović je priznao da se protivio prodaji jer mu je Grivić bio neophodan za taktičke zamisli, no na kraju je morao sam donijeti odluku. "Uprava je rekla da ja odlučim, i rekao sam mu da onda ide, a više bih volio da je otišao poslije ovog dvomeča", objasnio je Lalatović, ilustrirajući apsurdnu situaciju u kojoj trener mora preuzimati i ulogu sportskog direktora i uprave. Unatoč ogromnom razočaranju, Lalatović je otkrio kako je u Budućnost stigao iz velikih simpatija prema Crnoj Gori i navijačima koji su ga željeli na klupi. "Kada sam dolazio, dogovorio sam se za pet minuta i prihvatio prve uvjete koji su mi ponuđeni", rekao je, naglašavajući da njegova motivacija nije bila financijske prirode. Sada, kako kaže, u klubu funkcioniraju samo igrači, stručni stožer i navijači, i to "kao obitelj". Svjestan je da takvo stanje nije održivo na duge staze, no poručuje da će biti tolerantan dok se ne formira nova uprava, jer trenutno nema od koga tražiti odgovore.

Ipak, temperamentni stručnjak ne pomišlja na predaju. Obećao je da će dati sve od sebe da ispuni ciljeve koje je postavio – osvajanje naslova prvaka i plasman u grupnu fazu europskog natjecanja. "Bit ću hrabar jer momci u meni moraju vidjeti takvog vođu i lidera", odlučno je poručio Lalatović, svjestan da svojim stavom mora podići moral poljuljanoj momčadi. Njegova borbenost i vjera u igrače jedino su što u ovom trenutku drži klub na okupu pred važne izazove koji slijede.

Situacija je tim teža jer Budućnost nema klasičnog napadača, pa će tu ulogu morati preuzeti iskusni Petar Grbić, za kojeg se Lalatović nada da može ponoviti partije iz njihovog zajedničkog perioda u Radničkom iz Niša. Analizirajući protivnika, Milsami, opisao ga je kao fizički moćnu i brzu momčad, no unatoč svim problemima, vjeruje u prolaz. Uzdaje se u karakter svojih igrača, prednost domaćeg terena i, kako je rekao, "crnogorsko hrabro srce" koje bi trebalo biti presudno. Na kraju, ostaje vidjeti hoće li jedinstvo igrača, trenera i navijača biti dovoljno da se prevladaju duboki organizacijski problemi koji potresaju najveći crnogorski klub.