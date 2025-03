Konkurentni možete biti s automobilom koji se kupi preko Njuškala za 2000 eura

Ocjensko-spretnosne vožnje (OSV) već desetljećima privlače vozače u cijelom svijetu. Kao i u drugim disciplinama autosporta, najdalje su otišli Britanci sa svojim natjecanjem Auto Test Championship, koji čak ima i vlastiti YouTube kanal J-Turn. Ocjensko-spretnosnim vožnjama možete se baviti i prije nego li položite vozački ispit u autoškoli. Vozačku licencu, naime, možete izvaditi već s navršenih 15 godina. Osnovne vozačke vještine dovest će te do savršenstva, a savladat će te i napredne, poput okretanja pod ručnom ili tzv. J-turna. s obzirom na to da se odvija na zatvorenom poligonu i pri brzinama koje rijetko prelaze 50 km/h, OSV je najsigurnija disciplina autosporta. To, međutim, ne znači da se ništa ne događa. Sve se, naime, odvija na malom prostoru, pa je potrebna itekakva brzina i umijeće u okretanju upravljača, kočenju, dodavanju gasa, povlačenju ručne kočnice...

Konkurentan možete biti i s automobilom od 1500 ili 2000 eura s Njuškala. Fiat Seicento i Cinquecento najpopularniji su u Klasi 1, Opel Corsa, Citroen Saxo i Peugeot 106 u Klasi 2, a Fiat Bravo u Klasi 3. Nađe se, međutim, i egzotike. Marko Palijan, recimo, nastupa s četiri i pol metra dugom Toyotom Hachi.

Čitavu sezonu možete odvesti za svega 2000 do 2500 eura. Osim automobila, u to je uključen i komplet prednjih guma za 300 eura, 50 eura za ishodovanje vozačke licence za OSV i 250 eura za startnine na svih pet utrka u sezoni 2025. Pravilnik, također, dopušta da s jednim autom nastupaju dva vozača. U biti, najveća stavka su sami odlasci na utrke, koje se održavaju po cijeloj Hrvatskoj. s obzirom na to da se sve odvija na poligonu, nakon odvoženog ispita spretnosti imate priliku izbliza gledati vrhunske majstore za upravljačem i popraviti svoju tehniku vožnje. Također, za trening je dovoljno svega par čunjeva i zatvoreno ili napušteno parkiralište.

Ocjensko-spretnosne vožnje održavaju se na zatvorenom poligonu, a cilj je u što kraćem vremenu proći unaprijed zadani ispit spretnosti koje određuje organizator. Pobjeđuje natjecatelj s najkraćim vremenom i najmanje kaznenih bodova, koji se dobivaju za svaku pogrešku, poput srušenog čunja ili prelaska preko crte. Natjecatelji su podijeljeni u samo tri klase – do 3,5 metara, od 3,5 do 4 metra i više od 4 metra.

Za razliku od ostalih disciplina, gdje automobil često igra presudnu ulogu, u ocjensko-spretnosnoj vožnji ključno je vozačko umijeće. Premda je ispit u Slavonskom Brodu, primjerice, 15-metarskim razmakom između čunjeva bio prilagođen brzim Hondama Civic, pobjedu je na kraju odnio vješti vozač u Opel Astri Caravan 1.7 CDTI. I to dostavnoj! Svi se ispiti spretnosti voze na poligonu, što znači da cijelo vrijeme možete gledati ostale natjecatelje, što nije slučaj s većinom ostalih disciplina u autosportu. Na kružnim utrkama, primjerice, vidite samo dio kruga, a u reliju samo komadić brzinskog ispita. To vam omogućuje da vidite što rade drugi vozači i učite na njihovim pogreškama, odnosno uspjesima.

Na svakoj od utrka pojavi se pedesetak natjecatelja, među kojima je i desetak vrhunskih majstora ocjensko-spretnosne vožnje, poput Darija Merlića, sin profesora tehničkih disciplina Krešimira Merlića, ili prošlogodišnjeg prvaka Floriana Blažutića u Fiat Bravu, odnosno viceprvaka Filipa Agića, a vraća se i mlada nada Gian Carlo Ciglar.

Vještine koje do savršenstva dovedete kao natjecatelj u ocjensko-spretnosnoj vožnji učinit će vas sigurnijim vozačem i u svakodnevnom prometu, pogotovo kada se nađete u iznenadnim situacijama, kao što je, primjerice, vožnja po snijegom i ledom prekrivenoj cesti. OSV je, u biti, škola sigurne vožnje. Prvenstvo Hrvatske kreće 12. travnja u Trogiru. Potom slijede natjecanja u Zagrebu (13. svibnja), Jastrebarskom (14. srpnja), Dugom Selu (15. kolovoza) i Zagrebu (16. studenog)