Kolarić za Večernji: 'Bio sam siguran da me Livaković nije dirao, uštedio sam vrijeme sucu'

Nogometaši Dinama i Varaždina susreli su se danas u 13. kolu SuperSport HNL-a, a pobjedu su odnijeli domaćini rezultatom 3:1. No, pitanje je kako bi se susret raspleo da kapetan Varaždina Matija Kolarić nije priznao da nema govora o kaznenom udarcu na njemu nakon što je sudac pokazao na bijelu točku.

Varaždin je, k tome, tada bio u vodstvu. Kolarić je situaciju prokomentirao za Večernji.

- Bio sam sto posto siguran da me golman Dinama Dominik Livaković nije dirao, pa sam spontano ustao s poda i rekao to sucu. Sucu Kolarću bi svakako pomogle kolege iz VAR sobe, ovako sam samo uštedio vrijeme. Mislim da je to sve teško procijeniti u žaru borbe, ali kad kasnije gledamo usporene snimke vidimo da nismo ni mi igrači uvijek objektivni. Stoga ne treba zamjeriti ako igrač u određenom trenutku krivo procijeni situaciju - kazao nam je.

Varaždin je i dalje na visokom petom mjestu sa 16 bodova, dok je Dinamo vodeći s 34.