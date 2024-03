Ključni igrač Hrvatske javio se uoči najvažnije utakmice: 'Ne želim misliti na stvari iz prošlosti'

Rukometaši Hrvatske danas ujutro putuju u Hannover, gdje ih od 14. do 17. ožujka čeka kvalifikacijski turnir za odlazak na Olimpijske igre u Pariz. Suparnici su nam Austrija, Njemačka i Alžir, a prve dvije reprezentacije izborit će nastup na Igrama. Dagur Sigurdsson, izbornik Hrvatske, morao je dan prije puta napraviti promjenu na vratarskim pozicijama. Naime, Filip Ivić, vratar Chamberyja, ima problema s ozljedom oka pa je umjesto njega pozvan Kristijan Pilipović, vratar švicarskog Kadettena.

Najbolji strijelac Wisle

Jedan od onih koji će u Hannoveru imati veliku minutažu bit će svakako Tin Lučin, lijevi vanjski poljske Wisle. Tin je ove sezone najbolji strijelac poljske momčadi u Ligi prvaka. Postigao je 72 pogodaka u 14 utakmica. Ima 63,2 posto uspješnih šuteva. Trenutno je deseti strijelac Lige prvaka. Sedmi je na listi najboljih strijelaca sa sedam metara. Njegova će Wisla u osmini finala igrati protiv PSG-a.

– Moram priznati da sam imao odličan nastup za Wislu u prvom dijelu sezone, a dobra se forma nastavila i u drugom dijelu sezone, gdje smo izborili osminu finala. Nažalost, nisam bio tako dobar u dresu reprezentacije na Europskom prvenstvu u Njemačkoj. U sportu nažalost postoje usponi i padovi. Nadam se da će na turniru u Hannoveru biti uspon. Sada je svima nama fokus kvalifikacijski turnir i jednostavno moramo izboriti odlazak na Igre – rekao je Lučin.

U kakvom ste fizičkom stanju?

– Sve je dobro, neću se žaliti. Nema nikakvih ozljeda, sve je za pet – dodao je Tin.

Očekujemo od vas da budete na razini na kakvoj igrate za Wislu u posljednje vrijeme.

– Bio bih najsretniji kada bi tako bilo. Moram reći da je na posljednjem EP-u moj nastup bio loš, ali svi nastupi ranije za reprezentaciju bili su jako dobri. Nadam se da je to bila samo jedna loša kratka epizoda. Ne želim se sad previše okretati i gledati što je bilo u prošlosti. Moramo misliti na budućnost, a to je trenutno plasman na Olimpijske igre.

Kakva je suradnja s novim izbornikom?

– Odradili smo tek nekoliko treninga, komunikacija je za sada dobra. Izbornik ne priča previše o nekim stvarima izvan rukometa, fokusiran je samo na treninge. Za sada mogu reći sve najbolje o njemu.

Nije strog?

– Strog je tamo gdje treba biti. Mora se poštovati disciplina u igri, što nam je možda ranije nedostajalo – zaključio je Lučin.

Prvi susret naša reprezentacija igra protiv Austrije, 14. ožujka u 20.15 sati. Ta reprezentacija dolazi kompletna i bila je najugodnije iznenađenje Europskog prvenstva. Susret je završio 28:28. Nakon dana predaha, 16. ožujka u 14.30 čeka nas Njemačka. O domaćinu natjecanja ne treba posebno trošiti riječi. I oni dolaze u istom sastavu koji su imali na europskoj smotri. Hrvatska ih je pobijedila u posljednjem susretu glavne faze natjecanja, ali bio je to više revijalni, nego natjecateljski susret jer je Njemačka u tom trenutku već imala osigurano polufinale. A mi smo uz sve to imali čudotvorca Dominika Kuzmanovića na vratima, koji je obranio 22 lopte. I za kraj, čeka nas 17. ožujka u 16.45 sati Alžir, koji je bio finalist nedavnog prvenstva Afrike, a to najbolje pokazuje koliko su dobri. Nakon tri uspješna nastupa na kvalifikacijama za Olimpijske igre 2008., 2012. i 2016., Hrvatska je 2021. godine ostala bez Igara.

Hrvatska u prvom potu

Jedno Europsko prvenstvo tek je završeno, a ždrijeb kvalifikacija za drugo, kojem će domaćini biti Danska, Švedska i Norveška 2026. godine, već je spreman. Obavit će se 21. ožujka 2024. godine u 16.30 sati u Kopenhagenu. Odlična je vijest podatak da je Hrvatska svrstana u prvi pot ili šešir za ždrijeb. S njom su još Španjolska, Njemačka, Mađarska, Island, Slovenija, Portugal i Nizozemska. Drugim riječima, to znači da se neće naći kao suparnici u jednoj od pet skupina kvalifikacija. Kvalifikacije će se igrati kao i do sada u tri faze. Prva je na rasporedu 6./7. studenoga, odnosno 9./10. studenoga 2024. godine. Druga će se igrati u ožujku sljedeće godine: 12./13., odnosno 15./16. ožujka. I treća je mjesec i pol dana kasnije, u svibnju iduće godine: 7./8. odnosno 11. svibnja 2025. godine.