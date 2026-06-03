Ključni hrvatski reprezentativac nalazi se pred potpisom života: 'Krenuli su po njega!'

Reprezentativac Hrvatske Joško Gvardiol mogao bi nakon tri godine napustiti Manchester City i karijeru nastaviti u Realu iz Madrida. Kraljevi su krenuli po realizaciju transfera, navode tamošnji portali koji smatraju da je velika vjerojatno kako će branič vatrenih završiti na Bernabeu.

Prema informacijama koje stižu iz glavnog grada Španjolske, Hrvat je prva opcija kraljevskog kluba za stopersku poziciju. U klubu ga izuzetno cijene.

- Real Madrid je krenuo po Joška Gvardiola. Jose Mourinho ga obožava, a Florentino Perez smatra da je on najbolja opcija za stopera koja postoji trenutno. Klub sto posto kreće po njega - navode informacije iz Madrida.

Dobra stvar za kraljeve je što Joško prema španjolskim novinarima želi u Madrid. Rekao je to navodno i Manchester Cityju, s kojim ima još dvije godine ugovora, da želi otići. Ovaj dogovor bi Real mogao koštati oko 75 milijuna eura. To je iznos koji je kraljevski klub spreman platiti i ne bi bilo iznenađenje da Gvardiol postane novi igrač madridskog velikana.

Joško Gvardiol je bez sumnje veliko pojačanje svake obrane na svijetu. Ima samo 24 godine i smatra se jednim od najboljih braniča na svijetu. On je u City stigao u ljeto 2023. godine iz RB Leipziga za 90 milijuna eura. Za građane je odigrao 122 utakmice uz učinak od 13 golova i 10 asistencija.