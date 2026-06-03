Medij koji se klanjao Modriću sramotno podcijenio vatrene, ovi natpisi će naljutiti hrvatske navijače

Najčitaniji španjolski sportski list, madridski AS, kritizirao je Hrvatsku nakon poraza od Belgije te su nas praktički otpisali. Navode da je Hrvatska pročitan, obrana kiksa, veza je beskorisna, a napad jalov.

- Posjed lopte može biti potpuno beskoristan ako se svodi na predvidljivo dodavanje bez dubine, što se i pokazalo u porazu Hrvatske od Belgije. Vatrene je predvodio Luka Modrić, koji je zbog loma jagodične kosti igrao sa zaštitnom maskom, a njegov bivši suigrač iz Real Madrida, Thibaut Courtois, istaknuo se u prvom poluvremenu sjajnom obranom upravo nakon Modrićeva udarca - napisali su iz Asa.

- Utakmica je odlučena golom Yourija Tielemansa pred kraj prvog poluvremena. Pogotku je prethodila individualna akcija Maxima De Cuypera i niz pogrešaka u hrvatskoj obrani, koja je platila danak nedovoljnoj čvrstini. Taj se nedostatak Hrvatske ponavljao i u nastavku susreta, pogotovo nakon što su oba izbornika gotovo u potpunosti izmijenila postave - dodaje medij koji je svojedobno klanjao Luki Modriću dok je igrao u Realu.

- Brojne izmjene u drugom poluvremenu više su odgovarale Belgiji, koja je bez većih poteškoća održavala vodstvo. Hrvatska je ozbiljnije zaprijetila tek preko Ante Budimira, koji je pogodio vratnicu, te kasnijim pokušajem Marca Pašalića. Preciznost koja je nedostajala Hrvatskoj imao je Romelu Lukaku, koji je golom pred sam kraj utakmice potvrdio pobjedu Belgije - istaknuo je As te zaključio da se Belgija bolje snašla od Hrvatske nakon brojnih izmjena.