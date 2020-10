Kimi Raikkonen ostaje još godinu dana u Alfa Romeu

Najiskusniji vozač u formuli 1, 41-godinji Finac Kimi Raikkonen, još će godinu dana sjediti za upravljačem Alfa Romea, objavila je momčad sa sjedištem u Švicarskoj.

Raikkonen je 2007. bio prvak svijeta za upravljačem Ferrarija, a vlasnik je rekorda s najviše nastupa (324) u utrkama za svjetsko prvenstvo u formuli 1.

Finac je na posljednjoj utrci održanoj prošlu nedjelju u Portugalu dokazao da je još uvijek sposoban za sjajnu vožnju, kad je u prvom krugu uspio prestići čak deset bolida koji su startali ispred njega.

Uz Raikkonena za upravljačem Alfa Romea sjedit će Talijan Antonio Giovinazzi, stoji u priopćenju objavljenom u petak.

"Alfa Romeo je za mene više od momčadi, to mi je poput druge obitelji", izjavio je Finac koji je svoju karijeru u formuli 1 započeo 2001. upravo za upravljačem Alfa Romea dok se momčad još natjecala pod imenom Sauber.

"Ne bih bio ovdje da ne vjerujem u ovaj projekt i da ne osjećam da momčad i ja to možemo zajedno postići. Ovo je momčad koja cijeni naporan rad više od riječi, a to se poklapa s mojim stilom", zaključio je Raikkonen koji je reporterima okupljenim u Imoli uoči Velike nagrade Emilije Romagne rekao da je potpis na novi jednogodišnji ugovor stavio u četvrtak te dodao kako to nije bila nimalo teška odluka.

Angažman 26-godišnjeg Antonija Giovinazzija, kojemu će to biti treća sezona u formuli 1, znači da bi Mick Schumacher, sin legendarnog njemačkog vozača Michaela Schumachera, sljedeće sezone trebao debitirati u formuli 1 za upravljačem Haasa, čiji bolidi koriste Ferrarijeve motore.

Mick Schumacher, polaznik Ferrarijeve vozačke akademije, trenutačno je vodeći u redoslijedu vozača formule 2.