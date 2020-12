Kiel nakon drame izbacio Veszprem, Duvnjak i Cindrić borit će se za naslov!

U finalu završnog turnira rukometne Lige prvaka u utorak u Kölnu igrat će Barcelona i THW Kiel. Bit će to okršaj Luke Cindrića s jedne i Domagoja Duvnjaka s druge strane.

THW Kiel je izborio finale pobijedivši nakon produžetaka mađarski Veszprem s 36:35, dok je Barcelona porazila PSG s 37:32.

Barceloni je to peto finale otkako je EHF uveo završni turnir 2010. godine, te 14. ukupno u elitnom rukometnom natjecanju, a u utorak će loviti deseti naslov prvaka Europe. Kielu će to biti osmo finale, a do sada je četiri puta osvojio europsku krunu.

Kiel je daleko bolje ušao u susret i cijelo prvo poluvrijeme njemački sastav je bio u prednosti. U jednom trenutku Domagoj Duvnjak i društvo su imali čak sedam golova prednosti (17:10), a Mađari su do poluvremena smanjili na pet razlike (18:13).

Nijemci su u 36. minuti imali +6 (22:16) i tada upali u "crnu rupu" tijekom koje je Veszprem nevjerojatnom serijom 12:2 stigao do vodstva 28:24.

Kiel se uspio pribrati i uzvratiti serijom 5:0 stigavši do nove prednosti (29:28). U posljednje dvije minute ušlo se u egalu, 29:29. Mađari nisu iskoristili svoj napad, a Kiel je imao posljednjih 30 sekundi za pobjedu. No, Rodrigo Corrales je obranio udarac Mihe Zarabeca i susret je otišao u produžetak.

U dodatnih 2x5 minuta gledali smo novu dramu. Veszprem je nakon prvog produžetka imao dva gola prednosti (34:32), no Kiel je na otvaranju druge dionice uspio izjednačiti na 34:34, a zatim i povesti na 35:34 dvije minute prije kraja.

Veszprem je izjednačio na 35:35, a presudni gol zabio je Ekberg. Mađari su imali dovoljno vremena za izjednačenje, ali nisu uspjeli.

Kod Kiela najefikasniji su bili Hendrik Pekeler s osam, Niclas Ekberg sa sedam, te Sander Sagosen s pet golova, dok je Duvnjak zabio četiri gola iz šest pokušaja.

U suparničkim redovima najefikasniji su bili Vuko Borozan i Gašper Marguč sa po sedam golova. Nažalost, Manuel Štrlek nije igrao za mađarski sastav zbog ozljede skočnog zgloba.

U drugom susretu nije bilo toliko drame i Barcelone je daleko lakše stigla do trijumfa.

PSG je u prvih 20 minuta bio bolji, Francuzi su u jednom trenutku imali i tri pogotka prednosti, međutim nakon što je Barcelona povela 11:10 više nije ispuštala prednost.

Na poluvrijeme je otišla sa +4 (18:14), u 36. minuti imala je šest golova viška (23:17), a u 42. minuti i najvećih +7 (33:26). Na koncu je završilo 37:32.

Barcelonu su do pobjede predvodili Dika Mem s osam golova, Aron Palmarsson sa šest, te Blaž Janc i Ludovic Fabregas sa po pet golova, dok je Kevin Moller imao 14 obrana i postogao jedan pogodak.

Cindrić je zabio četiri gola u 57 % šuta. U redovima francuskog sastava najefikasniji je bio Dynal Nahi s devet golova, dok je Mikkel Hanse zabio sedam golova.

Završni Final Four prvotno se trebao igrati 30. i 31. svibnja. Međutim, u svjetlu globalne zdravstvene krize, prebačen je na 22. i 23. kolovoza, a potom je dobio i treći termin, kraj ove godine.

Zanimljivo, Europska rukometna federacija (EHF) je odlučila da se utakmice osmine finala i četvrtfinala Lige prvaka ne igraju, a za sudionike Final Foura odabrala je Barcelonu, PSG, Kiel i Veszprem koji su u tzv. elitnim skupinama (A i B) ovosezonske Lige prvaka završili na prva dva mjesta. Tako skopski Vardar nije dobio priliku braniti naslov.