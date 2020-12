VIDEO Repeša mladića povukao za kosu, a zatim mu zalijepio i 'odgojnu' preko leđa!

Jasmin Repeša, nekadašnji hrvatski izbornik koji danas vodi talijanski Pesaro, izgubio je u nedjelju načas živce i iskalio se na svom mladom i darovitom igraču Henriju Drellu.

Kamere su zabilježile kako je Repeša počupao i udario 20-godišnjeg Estonca tijekom treće četvrtine, neposredno nakon što je Trst tricom poveo s četiri koša prednosti, ali i činjenicu da mladić nije reagirao.

Drell je sveukupno u igri proveo gotovo devet minuta, pritom zabilježio samo jedan skok, a njegovi su suigrači uspjeli do kraja utakmice nadoknaditi zaostatak i pobijediti rezultatom 84:74.

Podsjetimo, Repeša je Pesaro preuzeo u lipnju, a u ovome trenutku drži osmu poziciju uz šest pobjeda i pet poraza.

